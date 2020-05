Aketxe: "Soy feliz aquí, no tendría problema en seguir"

Ager Aketxe se declaró "feliz" en el Deportivo y por ese motivo se mostró dispuesto a negociar la renovación de su contrato con el club que expira al final de esta temporada. El centrocampista tenía la posibilidad de ampliar su vinculación en el caso de ascenso, pero esa posibilidad parece descartada.

"Ese año más que tenía por objetivos no se ha cumplido. Lo importante es salvar al Dépor y a partir de ahí, hablaremos. Estoy feliz aquí, me siento querido y valorado por la afición y no tendría ningún problema en seguir. He visto las dos caras, cuando hemos ido mal y cuando hemos ido bien, y por esa parte estoy contento. Uno siempre quiere estar donde lo quieran y se sienta valorado. Habrá que sentarse, hablar con el club y ver si podemos llegar a un acuerdo", manifestó ayer el centrocampista sobre su continuidad.