Miriam Ríos: "Estoy fastidiada pero con la conciencia tranquila"

Miriam Ríos, capitana del Deportivo Abanca, explicó su salida del equipo después de que el club no le trasladase una oferta de renovación. La jugadora blanquiazul reconoció estar "fastidiada", pero al mismo tiempo se felicitó por las cuatro temporadas en las que ha vestido la camiseta blanquiazul.

La hasta ahora capitana deportivista desveló que el entrenador, Manu Sánchez, como el responsable del Deportivo Abanca, Pablo Pereiro, le trasladaron que no le iban a proponer continuar. "Yo ya iba con la idea de que era posible. Todo el mundo sabe mis sentimientos con el Deportivo. Fue bastante fastidiado y me dolió tener que dejar el equipo, pero con la conciencia tranquila de haberlo dado todo y feliz por recibir tanto cariño. Duele, pero es el mundo del fútbol y hay que saber llevarlo de la mejor manera", reflexionó.

Miriam destacó que comprende la decisión adoptada por el club en un momento en el que se busca afianzar el proyecto en la elite. "La he entendido. El club tiene que mirar por mejorar deportivamente", subrayó. "Si creían que no iba a poder ayudar, tomaron la decisión que tenían que tomar. Es una decisión que hay que asumirla, así es el fútbol. Pero las puertas quedan abiertas. Yo quiero seguir jugando, pero en el momento que lo deje veremos lo que pasa y cómo me vinculo al club", apuntó sobre su posible vuelta en cuanto se retire del fútbol en activo.

La capitana blanquiazul recordó los buenos momentos que vivió en el equipo desde su fundación en el verano de 2016 y por encima de todo se quedó con la posibilidad de cumplir su "sueño". "Hay muchos momentos, han sido cuatro años con grandes momentos. Incluso en la derrota, como el día del Oviedo en Arteixo. Pero me quedaría con el primer día que pude vestir la camiseta del Dépor, llevar el escudo en el pecho y hacer realidad un sueño. Eso quedará grabado", manifestó la defensa sobre su trayectoria en el equipo. Ahora espera encontrar otro destino en el que continuar jugando las próximas temporadas.