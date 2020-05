Hugo Novoa, al primer equipo del Red Bull Leipzig

Un canterano blanquiazul que asoma por la élite del fútbol europeo. El extremo Hugo Novoa, hasta el pasado verano una de las joyas de Abegondo, estará la próxima temporada en la dinámica del primer equipo del Red Bull Leipzig, cuarto en la tabla y clasificado para los cuartos de final de la presente edición de la Champions League. El conjunto teutón siempre ha apostado por el talento y por la juventud en su base y, con Julian Nagelsmann al mando, no le corta las alas a sus jugadores cuando se acercan al primer equipo. Novoa, de 17 años, y todo su entorno recibieron la noticia de que se entrenará la próxima temporada con el RB Leipzig de boca del director deportivo, Markus Krosche. Será una de las apuestas de la base de cara al próximo ejercicio. Si el equipo alemán decidiese ejercer la opción de compra que tiene sobre el también ex canterano deportivista, Ángel Tasende, ahora cedido por el Manchester City, podrían coincidir dos exblanquiazules en el mismo vestuario de uno de los grandes de la Bundesliga.





+++ Nachwuchs-News +++



Unser U17-Talent Hugo #Novoa wird ab der Saison 2020/21 bei den #RBL-Profis mittrainieren. Unser Sportdirektor Markus #Krösche überraschte den 17-jährigen Spanier mit der Info per Videocall.



Gratulation, Hugo ??#RBLU17 #RBLeipzig pic.twitter.com/8VxuuofczH — RB Leipzig (@DieRotenBullen) May 22, 2020

dejó el pasado veranodespués de que grandes equipos dey del continente europeo le llevasen años tentando. Este internacional sub 17 español jugó seis años en ely dio el paso de cambiar de vida animado por las condiciones propuestas por su nuevo equipo. "Me dio mucha pena dejar el Dépor, es el equipo de mi corazón, pero hay oportunidades que solo pasan una vez en la vida y hay que aprovecharlas. El proyecto que me ofrecían a mí y para toda mi familia era la mejor opción", razonaba hace unos meses. En el tiempo que lleva en, a donde viajó acompañado por su familia,se ha tenido que adaptar a una nueva realidad y a un nuevo fútbol. Ha jugado 18 partidos con el equipo sub 17 de su club marcando cinco goles y repartiendo ocho asistencias y ha disfrutado de minutos en dos partidos de la presenteante. Ahora se le abren las puertas del primer equipo en una competición, la alemana, que no cuenta con filiales. "Lo sientes todo muy cerca", contaba en septiembre sobre sus opciones de llegar a la élite. Ahora la tiene al alcance de su mano.