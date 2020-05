Somma ya corre hacia el esprint final

Michele Somma visitó el jueves por última vez la consulta del doctor Pier Paolo Mariani, justo el día en el que se cumplieron tres meses desde que recibió el alta hospitalaria tras su operación en la rodilla derecha. "Fue la última visita y me dijo: ya está, no quiero verte nunca más -relata entre risas desde Roma-. Salió todo bien y ahora toca solo trabajar. El doctor estaba encantado. La recuperación va espectacular y estoy muy contento". Tan buenas son sus sensaciones, que no descarta incluso poder reaparecer con el Dépor antes de que acabe el esprint final de Liga. "Jugar un partido para mí sería importante, dos, tres? no lo sé. Mi objetivo es este, pero sé que luego es la rodilla la que manda. Voy día a día", argumenta el central, que ya trota desde hace un par de semanas.

Ahora, tras comprobar que todo está perfecto, inicia una nueva fase de mayor exigencia, con tareas "más duras". "Puedo empezar a trabajar un poco más fuerte, con más ritmo y más intensidad, a meterle fuerza a las piernas, y a hacer carrera más rápida. El balón puedo empezar a tocarlo, nada de tiros fuertes y esas cosas, pero sí puedo empezar a tocarlo otra vez", explica.

El doctor Mariani, quien procedió a la reparación del menisco y del ligamento cruzado roto durante el partido en Riazor contra el Girona, avanzó en una entrevista en LA OPINIÓN un periodo aproximado de recuperación de entre "cinco y seis meses". Un tiempo de baja que Somma trata de reducir algo, aunque sin precipitarse. "Los plazos siempre son estos, cinco o seis meses. Ojalá pueda acortar un poco el tiempo, lo estoy intentando, pero luego es siempre la rodilla la que manda", recalca el defensa del Dépor, que está logrando "acortar los plazos un pelín, pero poco, unos días". "Estoy empezando a hacer una semana antes lo que puedo hacer la semana siguiente. La rodilla ahora responde bien. Vamos día a día", insiste. El objetivo es seguir progresando poco a poco para, "cuando vuelva a A Coruña", poder hacer "muchísimas cosas".

De momento, no tiene fecha para el regreso. Ha optado por seguir ejercitándose en Roma junto a un readaptador y un fisioterapeuta porque, si volara ya a España, tendría que pasar una cuarentena de catorce días en casa y no quiere "perder tiempo". "Si no, ya estaría en A Coruña trabajando". Su plan es viajar en cuanto finalice ese protocolo sanitario. No se hizo la prueba del coronavirus porque "por suerte" ha estado "siempre bien y no la necesitaba, menos mal". Pese a la distancia, está "siempre en contacto, prácticamente todos los días" con los servicios médicos del Deportivo y también con sus compañeros, a los que echa mucho de menos.

Renovación "en dos segundos"

Somma acaba contrato el 30 de junio y su intención, y también la del Dépor, es ampliar, tal y como reiteró públicamente esta semana el asesor del consejo, Richard Barral. "Hablé con Richard hace pocos días y hemos hablado de esto. Yo estoy encantado de seguir en A Coruña, en el Deportivo. Agradezco muchísimo a Richard la oportunidad que me da otra vez y luego son cosas que hablarán mi representante y él. Ahora les toca un poco a ellos. Yo estoy muy contento de esta nueva oportunidad que me da Richard y estoy pensando más en trabajar que en eso, porque eso se arregla en dos segundos", asegura Michele Somma, un futbolista clave en el resurgir del equipo coruñés, que no volvió a ganar desde que el italiano cayó lesionado.