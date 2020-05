"Se me está haciendo muy duro, bastante más que una pretemporada"

Peru Nolaskoain regresa esta mañana a Abegondo junto a sus compañeros tras dos días libres que sirvieron para recuperar fuerzas y cerrar una semana de trabajo muy exigente. Al vasco se le está haciendo "muy dura" esta fase preparatoria tan atípica en pleno mes de mayo, "bastante más que una pretemporada" veraniega.

Bóveda, Mujaid, Çolak, Valín y Juan Rodríguez tienen problemas físicos. ¿Normal?

Es verdad que a estas alturas es normal que la gente se cargue, pero yo creo que hay que controlar quizá un poquito más el tema de las lesiones. No es momento para que la gente se lesione porque vamos a jugar muchos partidos en pocos días y lo importante es llegar bien.

¿Cómo está llevando esta minipretemporada ?

A mí, personalmente, se me está haciendo muy dura, bastante más que una pretemporada porque en una pretemporada vienes concienciado de que es una campaña nueva, y esto está todo por ver. Ahora quedan once partidos, la verdad es que los entrenamientos están siendo duros y tenemos pocas horas para descansar porque estamos haciendo muchas dobles [sesiones].

¿Ahora ya no hay tanto miedo a contagiarse como cuando volvieron a Abegondo?

No sé si miedo es la palabra, pero el riesgo cero no existe, y menos con nosotros, que el fútbol es al final contacto. Creo que estamos un poco expuestos pero ojalá vaya mejorando la cosa, tanto en el fútbol como en todo el país, que es lo primordial, porque el fútbol es secundario ahora mismo. Nosotros, a currar y a ejecutar las órdenes que nos mandan de distanciamiento, de seguridad, de lavado de manos, de entrenar y a casa? y esperando instrucciones.

¿Se están haciendo a la idea de lo que va a ser competir sin público en las gradas?

Es un poco raro. Son como entrenamientos que valen puntos. Es novedad para todos y ningún equipo parte con ventaja en ese aspecto.

Pero el Deportivo, por su estadio y su afición, va a ser el gran perjudicado.

Está claro que Riazor es un fortín para nosotros ahora, que llevamos seis encuentros sin perder. Echaremos de menos eso, pero intentaremos que nuestra fuerza sea suficiente para sacar los partidos adelante.

Richard Barral tiene el pálpito de que el Dépor hará un gran final de campeonato.

Yo le tengo mucho aprecio a Richard. Lo considero mi amigo. Tengo buena relación con él en poco tiempo y, lo que diga, pues yo me fío de él. Hay muy buen equipo, muy buen fondo de armario. Intentaremos entrenar fuerte y en los partidos sacar cada tres días esos tres puntos.

¿Es clave ganar el primero para salir ya de ahí abajo por lo que pudiera pasar?

Sí. Ahora no existen semanas malas, ahora existen días malos, porque una semana mala de tres partidos perdidos prácticamente te manda abajo. Tenemos que concienciarnos de eso y saber de la importancia de cada partido.

Hay un debate sobre si el Dépor está o no en descenso actualmente, ¿cree que sería bueno que LaLiga anunciara cómo resolvería la temporada si no se pudieran completar las once jornadas pendientes?

Sí. Sería mejor que todos los equipos lo tuviéramos claro. Tenemos la presión porque ahora mismo nos vemos ahí, quieras o no estamos los cuartos por la cola, aunque es verdad que tenemos dos equipos empatados a puntos [Oviedo y Albacete] y que a triple empate nunca bajaríamos, pero vete a saber lo que deciden. Yo creo que deberían decir alto y claro a todos los equipos lo que pasaría en caso de que no se juegue.

¿Qué es lo que más ha echado de menos durante el tiempo que estuvo confinado sin entrenar en Abegondo ni competir?

Voy a decir la verdad: a mis vasquitos. Todo el equipo tenemos muy buen grupo pero tenemos un buen clan los vasquitos y alguno más, y se echa de menos no ver a los compañeros. La verdad, ha sido una alegría volver a verlos.

¿A Fernando Vázquez lo ve igual de enérgico que siempre?

Sí. Está enérgico, le cuesta mantener la distancia de seguridad porque es muy activo, pero es consciente, como todos, de que la situación es la que es y hay que aguantar.

Lo ha utilizado de mediocentro y de central. ¿Lo importante es ayudar, sea donde sea?

Está claro que lo importante es ayudar al equipo, y si sirve para ganar partidos, bienvenido sea, pero si fuera por mí elegiría la posición de mediocentro.

¿Empieza a estudiar cuál será su futuro cuando finalice su cesión en el Dépor?

No, la verdad es que no. Quiero pensar en estos once partidos que faltan y después de la temporada se verá lo que pasa conmigo y ya decidiremos.

Si el Athletic Club le recomienda salir otro año a préstamo, ¿estaría dispuesto a continuar una segunda campaña en el Deportivo?

Sí, claro. Ha sido un año difícil, pero ha sido un año de mucho aprendizaje. En A Coruña tengo amigos y le tengo mucho cariño a la ciudad. Sería buena plaza, la verdad.