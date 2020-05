Beauvue: "Quería ayudar con las mascarillas y lo hago de corazón"

Claudio Beauvue declaró que sentía ayudar "de corazón" a la población coruñesa y por eso ha donado 450 mascarillas personalizables y reutilizables a tres organizaciones sociales de A Coruña. "Lo hago de corazón y lo quería hacer para ayudar a la gente", indicó el delantero deportivista. "Fue una idea sencilla para mí de ayudar en este momento a la población. Hacía tiempo que había hablado con mi gente para buscar una empresa para hacer las mascarillas", añadió sobre la donación.

Beauvue entregará al final de la temporada otro lote de 2.000 mascarillas y dejó claro su deseo de ayudar. "Soy un tío del pueblo. He vivido muchas coas buenas, pero sé de dónde vengo. Soy de una isla de Gudalupe y no he tenido muchas cosas en la vida cuando era pequeño, como mucha gente", apuntó el jugador del Deportivo.

El delantero se refirió también al inminente inicio de la Liga y reconoció la necesidad de adaptarse. "No nos gusta jugar sin público y así, pero es una situación que nunca hemos vivido y tenemos que adaptarnos. No va a ser un fútbol maravilloso porque necesitamos tiempo", resumió.