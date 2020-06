Fede Cartabia se ofrece a regresar al Deportivo

Fede Cartabia se ha ofrecido a regresar al Deportivo. El argentino sigue siendo jugador blanquiazul a todos los efectos después de que el 30 de mayo finalizara su préstamo por una temporada en el Al Ahli de los Emiratos Árabes. En un directo a través de Instagram, Cartabia desveló que el conjunto dubaití no ha ejecutado la opción de compra opcional que estaba incluida en su contrato de cesión y que también expiraba el sábado. El centrocampista argentino, que abandonó el equipo deportivista el pasado verano debido a la dificultad de asumir su salario, se mostró así abierto a regresar a A Coruña.

"Mi contrato acababa el 30 de mayo con el Al Ahli y no han ejecutado la cláusula de compra", aseguró. Cartabia indicó que todavía tiene firmados dos cursos más con el Deportivo, hasta 2022, y manifestó que sería "lindo" volver. "Soy jugador del Deportivo, tengo dos años ahí, y ya veremos qué pasa en el futuro. Yo lo dije siempre, si tengo que volver al Dépor no me haría mal, es mi casa. Volver a casa siempre es lindo", destacó el argentino.