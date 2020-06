"Es lógico querer dar el salto al fútbol profesional, pero hay que ganárselo"

A Yago Gandoy (A Coruña, 1999) el regreso a los entrenamientos y el punto y final de la temporada en Tercera División con el Fabril le abrieron de par en par las puertas de la primera plantilla. Mientras se aclara su futuro en el club y la ampliación de un contrato que expira el próximo día 30, el canterano deportivista se centra en aprovechar la oportunidad que se le ha presentado para llamar la atención de Fernando Vázquez y empezar a asomar la cabeza en el fútbol profesional.

¿Cómo han sido estas tres semanas de entrenamientos?

Estamos muy motivados. Al equipo lo veo con muchas ganas y mucha ilusión de reanudar ya la competición para ganar los máximos partidos posibles y sacar adelante la situación en la que estamos.

¿Mucha exigencia?

Es verdad que tanto el míster como Pombo (Manuel) nos están metiendo mucha caña, pero tenemos que llegar muy bien preparados después de esta minipretemporada.

¿Se parece en algo este periodo de preparación a una pretemporada normal?

Es diferente a cualquier pretemporada, empezando porque ya ni siquiera nos podemos duchar en la ciudad deportiva. Las primeras semanas fueron solo entrenamientos individuales y todo es totalmente diferente. A nivel físico se puede parecer un poco porque hacemos ejercicios parecidos, pero es completamente distinto porque hay menos tiempo y tampoco se puede competir.

¿Tuvo inquietud cuando le llamaron para entrenar por la incertidumbre que había al principio por la situación sanitaria?

La verdad que no. Para mí era una muy buena noticia y estoy muy agradecido al club por darme esta oportunidad. La situación fue crítica, pero creo que con el protocolo los jugadores del Dépor lo estamos haciendo bien. Creo que si te comportas de la manera que se recomienda no hay problema y además cada poco tiempo se están haciendo pruebas. Por mi parte miedo no tuve ninguno.

¿Qué significó la llamada para entrenar de nuevo con la primera plantilla?

Verme otra vez entrenando habitualmente con el primer equipo, y más con un entrenador como Fernando Vázquez, que tiene fama de apostar por la gente de la cantera, es una oportunidad que afronto con muchas ganas y mucha ilusión. Intento hacerlo bien todos los días para convencer al míster de que tengo el nivel para estar ahí y por qué no encontrar alguna oportunidad de jugar en el primer equipo.

¿Qué le transmite Fernando Vázquez?

Tanto a mí como a todos nos transmite mucha tranquilidad y en los entrenamientos mucha intensidad. Está muy pendiente de los jóvenes, sobre todo para corregirnos. En ese aspecto nos ayuda mucho y el trato personal con él es muy bueno. Yo no lo conocía personalmente hasta ahora y es un entrenador muy cercano.

¿Le sorprendió o es como se imaginaba?

La actitud y la mentalidad que tiene es como me esperaba. Es muy pasional y eso lo transmite en los entrenamientos. Le gusta mucho este deporte, le gusta mucho el fútbol y lo vive. Eso se nota en cada entrenamiento, en cada rato y en cada tarea que hacemos con él.

Era uno de los jugadores del Fabril habituales en los entrenamientos del primer equipo, ¿qué paso para que dejara de hacerlo"

No sé el motivo. A lo mejor el club tenía suficientes jugadores. Lo acepté y lo intenté hacer bien en el Fabril. Ahora tengo de nuevo la oportunidad.

¿Le pilló por sorpresa la decisión de acabar la competición en Tercera División?

Había que buscar soluciones y es muy difícil que una sea la correcta y la justa. Que se acabara el fútbol en Segunda B y Tercera estaba un poco claro. Si ya en Primera y Segunda está costando, imagínate en equipos con un presupuesto menor. Va a ser muy difícil incluso jugar los play offs. Todos en el Fabril estábamos concienciados de que la temporada se había acabado.

¿Su renovación pasa por un salto al primer equipo?

No puedo comentar mucho más. Eso está en manos del club. Yo estoy centrado ahora en entrenar y en aprovechar la oportunidad que me están dando. Lo importante ahora es sacar al equipo de la situación en la que está y yo individualmente hacerlo bien y convencer al míster de que puedo estar ahí.

¿Tiene ganas ya de dar el salto al primer equipo?

Es lógico. Todos tenemos ganas de dar un salto y es bonito entrar en el fútbol profesional, pero no es fácil y hay que ganárselo. Es lo que estoy intentando con trabajo día a día y sobre todo con humildad.

¿Podría ser esta oportunidad su trampolín?

Está claro que estar en el primer equipo de un club como el Deportivo te da un caché y es un salto muy grande, es la Segunda División y el fútbol profesional.

¿Ve más posibilidades a partir de ahora que quizá los equipos empiecen más a mirar a las canteras por la dificultad de acudir al mercado?

Es evidente que el mercado va a bajar en todo el mundo y que la cantera va a tener más protagonismo. En el caso del Dépor creo que es uno de los sitios en los que debe tener más protagonismo porque hay gente que viene de abajo que está muy preparada y puede tener nivel para aportar cosas en el primer equipo.

¿El horizonte del primer equipo se vislumbraba demasiado lejano para los canteranos deportivistas en estas últimas temporadas?

En todos los lados es difícil llegar al fútbol profesional. En Primera y Segunda solo están los mejores. Lo que notamos desde abajo es dificultad, pero porque es así, no solo en el Dépor. Hay que tener suerte, hay que ser muy bueno y estar muy preparado. La perspectiva que tenemos nosotros es que es muy difícil y que hay que trabajar para llegar arriba, pero que resulta muy complicado.