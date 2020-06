La portera Misa se despide del Deportivo Abanca

María Isabel Rodríguez, Misa, anunció ayer que no continuará en el Deportivo Abanca la próxima temporada. La portera del equipo se despidió mediante un comunicado y confirmó la que se daba por una de las salidas seguras del equipo blanquiazul. "He aprendido y disfrutado muchísimo con el proyecto, con el trabajo realizado y la exigencia de cada día. He podido trabajar con jugadoras espectaculares con las que juntas hemos hecho una temporada para enmarcar. Solo tengo palabras de agradecimiento a todos los integrantes del club", indicó en su despedida.

La de Misa se suma a la marcha de María Méndez y la más que probable de otras jugadoras importantes este curso como Teresa Abelleira o Nuria.