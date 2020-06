Mujaid: "Ya estoy recuperado y a disposición del míster"

Las recuperaciones de Bóveda y Mujaid, que sufrieron sendas lesiones musculares al inicio de esta minipretemporada, alivian en parte los problemas de Vázquez en forma de bajas. El riojano asegura estar listo para competir, incluso desde el inicio: "Vengo de una lesión, de estar tres semanas apartado, pero ya estoy recuperado y a disposición del míster".

Se siente "feliz" en el Dépor, que trata de ampliar su contrato más allá de los dos próximos años que ya tiene firmados, aunque el joven está centrado en la competición. "En la cuarentena sí que hemos estado hablando, pero es una cosa que ahora mismo no está en mi cabeza. Aún me faltan dos años, aquí estoy feliz y ahora estoy más pendiente de los once partidos que faltan y de intentar ayudar al equipo y salvarnos, que es el objetivo". "El primer partido es vital, empezar con tres puntos ante el Sporting nos daría alas", añadió Mujaid.