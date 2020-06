Nuria abandona el Deportivo Abanca

Nuria Rábano anunció ayer que no continuará la temporada que viene en el Deportivo Abanca y que emprenderá una nueva etapa en su carrera profesional. Ligada al conjunto blanquiazul desde su fundación en el verano de 2016, su futuro parece ligado a la Real Sociedad. "Después de 4 temporadas en este club, sólo tengo palabras de agradecimiento. De corazón. He tenido mis mayores alegrías y también mis peores días, pero no cambiaría nada durante estos años aquí. He madurado, crecido personalmente y futbolísticamente", indicó Nuria en la carta que difundió ayer para comunicar que no seguirá en el club deportivista la próxima temporada.

La jugadora santiaguesa se había convertido en una de las piezas más codiciadas del equipo blanquiazul en su estreno en la máxima categoría. Reconvertida en lateral izquierdo con recorrido, Nuria fue una de las futbolistas más importantes para Manu Sánchez este curso y en las últimas semanas declinó las ofertas de renovación que le trasladaron desde el club. "La cabeza tiene que ir por delante del corazón", justificó Nuria su decisión. "Hemos conseguido todo esto a base de esfuerzo y trabajo. Y eso es inolvidable. Gracias por hacerme ver el gran significado de la palabra equipazo", añadió sobre los logros del equipo en sus cuatro temporadas como deportivista.