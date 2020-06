Vázquez protesta contra el calendario

Hacía casi tres meses, lo que ha durado el paréntesis de la competición, que Fernando Vázquez no tomaba la palabra para repasar la actualidad del equipo. Salvo por una intervención en un acto promocional y una charla organizada por la Federación Galega, el entrenador deportivista se había mantenido en silencio. Ayer, en vísperas de recibir al Sporting en Riazor en la que será la vuelta del campeonato, el técnico habló claro para que su voz se notara ante lo que considera un agravio hacia su equipo. No está conforme Vázquez con los horarios que le ha asignado LaLiga en las dos primeras jornadas tras el parón en comparación a rivales directos. "Vulnera la competición", protestó.

"Disputar cuatro partidos en diez días, jugándonos lo que nos jugamos... Me cuesta entender por qué", lamentó Vázquez sobre el calendario que le espera a los deportivistas una vez que mañana retomen el campeonato en Riazor frente al Sporting. "Tengo los mismos intereses que el Oviedo y no hay color entre su calendario y el nuestro", reflexionó sobre el que será el siguiente rival de los deportivistas. "Empezar de repente a jugar cada tres días, sin cumplir a veces las 72 horas de descanso... Somos el equipo con el menor promedio de descanso en la categoría y todos nos jugamos lo mismo. Me parece muy grave", subrayó.

Ni siquiera un horizonte en el que el Deportivo sea posteriormente compensado consolaría a Vázquez, que considera esta primera semana de vuelta a la competición como capital para el desenlace final de la temporada. "Por qué hay que ir tan rápido. Qué importa una semana más", se preguntó. "Está claro que vamos a tener problemas. Aunque después nos regalen el descanso de los demás, no será igual. Lo importante es la primera parte. Qué vamos a hacer. Estamos condenados", se resignó en su comparecencia telemática de ayer con los medios de comunicación.

El alivio para Vázquez en este arranque de la competición llegará en forma de los cinco cambios que se permitirán durante los partidos. En el caso del Deportivo, sería una manera para el técnico de aprovechar la plantilla de la que dispone y la variedad de efectivos. "Hay que jugar cuatro partidos en diez días y afortunadamente nos coge con una plantilla grande. Entiendo que la norma de los cambios puede afectar a la configuración de un equipo a principio de temporada. Ahora salen beneficiados los que tienen plantillas largas y en ese sentido el cambio en este momento perjudicará a algunos clubes", destacó.

El equipo se adentrará a partir de mañana en un terreno desconocido con pocas certezas. La única que tiene Vázquez es que será capital arrancar con buenos resultados. "No sabemos, ni nadie sabe ni nadie puede saber cómo vamos a arrancar realmente. Es muy difícil. Como es una liga de once partidos, si arrancas mal, el precio que se paga es muy alto porque no hay tiempo de recuperación. Es súper importante empezar bien", recalcó.

Las incógnitas, argumentó Vázquez, no se empezarán a resolver hasta que se reinicie la competición. "Considero que el equipo está mejorado, pero aquellas tendencias o dinámicas que existían antes de la pandemia quedan rotas. La pandemia rompió las dinámicas positivas y pudo romper las negativas", indicó Vázquez. "Es como si empezara ahora la Liga y hay equipos que te sorprenden.", añadió acerca de lo que espera a los deportivistas.