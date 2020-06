"La idea era ser los mejores de esta liguilla, empezamos mal"

El empate contra el Sporting en la vuelta del fútbol a Riazor tras el parón provocado por la pandemia del Covid-19, dejó a Fernando Vázquez, entrenador del Deportivo, con unas sensaciones agridulces. El técnico, que cambió el sistema de juego varias veces a lo largo del partido, reconoció los errores de su equipo, tanto en defensa como en ataque, sobre todo en el momento de surtir a los delanteros de balones, pero también encontró motivos para la esperanza. No se reinició la competición como esperaba y el Dépor tendrá que seguir remando para escapar de la zona de descenso. El técnico de Castrofeito tiene las cuentas claras --"son fáciles, no las voy a decir", dijo-- aunque con el empate tenga que rehacerlas. "La idea era ser los mejores de esta liguilla, los campeones de estos once partidos, pero ya empezamos mal", reconoció.

Vázquez, tras el partido, defendió sus múltiples cambios de sistema en un encuentro en el que diez minutos atacaba un equipo y diez minutos el otro. "No hay una única idea", explicó, "la fui modificando". El entrenador blanquiazul desgranó que arrancó con una línea de tres abajo, de cuatro en el centro del campo y de tres arriba con la intención de que el equipo hiciera una presión arriba, "que era peligrosa porque los laterales tenían que subir mucho". Pero no funcionó. "No estuvimos correctos en la salida del balón y tuvieron dos contras en las que parecía que tenían la portería al lado", analizó por lo que su reacción fue sacar a Peru del centro del campo "para tener superioridad defensiva" con buen resultado. En el segundo tiempo quiso "volver a la seguridad" y buscó "las salidas de Keko y Koné".

"Soñaba con un partido diferente", reconoció, "en ese sentido estoy un poco decepcionado". El entrenador deportivista, a la espera de revisar el partido, señaló los errores y matices a mejorar. "No acertamos con dos delanteros en el primer tiempo, no fuimos capaces de recuperar el balón en campo contrario como estaba previsto y al equipo le faltó precisión ofensiva con la pelota", comentó. "La presión en el primero tiempo no fue tan eficaz", continuó y se mostró contento con el nivel físico: "Es el adecuado y ajustado a las posibilidades en estos momentos".

Sobre los cinco cambios en los partidos, a Fernando Vázquez le gusta la idea para poder "modificar la estructura del equipo". "No ganamos el partido pero creo que los cambios no empeoraron el partido y que cumplieron", explicó. "No me gusta cambiar delantero por delantero" y precisó que la mayoría de los que realizó los hizo para dar descanso a los jugadores, menos el de Montero. "Si no llega a tener tarjeta amarilla, seguramente no lo hubiera cambiado", matizó.

El camino a seguir a partir de ahora, con el partido en Oviedo a la vuelta de la esquina (el miércoles) no lo tiene tan claro. "Lo clásico es asegurar la defensa, esperar con seguridad. Eso nos dio victorias. Pero quise modificar para ser más protagonista en el juego. Ahora tengo que ver el partido para saber si se puede seguir para ahí o tengo que volver para atrás. Lo iremos viendo. Estos partidos tan seguidos me van a permitir modificar mucho el equipo", concluyó en rueda de prensa Fernando Vázquez, que sabe las cuentas para la permanencia pero no quiso hacerlas en público.