Vuelve la Liga, no el fútbol

Volvió la Liga a Riazor, pero ¿regresó el fútbol? Por lo visto en las proximidades del estadio coruñés en la previa del Deportivo-Sporting la respuesta es no. A dos horas del inicio del choque las calles estaban vacías, las terrazas apenas ocupadas y el interior de los locales, limitado al 50% de su aforo, apenas cubría la disponibilidad de las plazas disponibles, incluso en aquellos en los que se sirven comidas.

Riazor, San Roque y Peruleiro, entre otras zonas próximas al campo de fútbol, ofrecían un ambiente triste. Las nubes y el viento podrían servir de coartada, pero no en una ciudad como A Coruña en la que el nordeste forma parte de su ADN. No fue el tiempo lo que alejó a los deportivistas de las calles. "Que no haya gente es porque Riazor está cerrado y, además, el partido es en abierto (Gol)", justificó el propietario de uno de los bares cercanos al estadio. Eran las tres de la tarde y las calles estaban solas.

Ayer se cumplieron tres meses del inicio del estado de alarma que, también ayer, se cerró en Galicia. Cualquier domingo de fútbol antes de aquel 14 de marzo, las calles cercanas al estadio de Riazor estaban abarrotadas de gente desde el mediodía, eran los momentos de previa, que se extendía hasta cinco minutos antes de que empezase el partido. Ayer, hubo un partido, pero no fue un día de fútbol.

A las 16.30 horas las calles seguían casi vacías; los bares también. Y a las cinco de la tarde, igualmente. Dentro del estadio había una serie de futbolistas compitiendo, otros profesionales trabajando, y unos elegidos viendo el juego en directo. Afuera solo había silencio y calles vacías. También en los bares. Los barrios fueron los que salieron ganando. Los aficionados se juntaron en ellos, también en sus casas. En Riazor se sigue a la espera de que llegue el fútbol; y tardará por muchos partidos que se disputen a puerta cerrada.

Tras la vuelta de esto que llaman fútbol, la racha sigue. Ya van cinco partidos sin ganar. El fútbol va por rachas y el Deportivo arrancó la era Fernando Vázquez con una muy buena, con seis victorias consecutivas; pero volvió a entrar en barrena tras las tablas ante el Girona. Y con el de ayer ya son cinco partidos consecutivos sin ganar, tres de ellos en casa. Regresó el fútbol y con él las viejas costumbres.