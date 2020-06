Nuevo plan sin Abdoulaye

La indefinición nubla al Deportivo en plena recta final tras haber reanudado la competición con dos empates, frente a Sporting y Oviedo, que amplían a seis jornadas la racha sin ganar. Fernando Vázquez cambió varias veces de sistema sobre la marcha, tanto en Riazor el pasado domingo como anteayer en el Carlos Tartiere, pero de inició siempre formó con tres centrales, igual que en todos los encuentros anteriores desde su regreso. Esa poblada retaguardia fue el pilar fundamental de la espectacular reacción del equipo, pero hace tiempo que dejó de ser eficaz y Vázquez medita cambios para mañana que también podrían afectar al dibujo inicial. Ante Sporting y Oviedo el Dépor se sintió más cómodo cuando pasó a jugar con defensa de cuatro y el entrenador estudia la posibilidad de formar así mañana desde el arranque del choque ante el Rayo, una cita para la que será baja por contrato Abdoulaye Ba, que llegó cedido desde Vallecas.

El senegalés, fichado días antes de que se decretase el estado de alarma, tuvo un desafortunado debut frente al Sporting y estuvo aún peor en el Tartiere, donde cometió varios errores groseros, incluidas sendas faltas innecesarias cerca del área, una lateral y la otra frontal, que dieron lugar a los dos goles ovetenses antes del descanso. Ya no regresó al césped. Fue sustituido y el Dépor mejoró mucho en la segunda mitad jugando con cuatro atrás.

El propio Ba reconoció ayer sus fallos con un autocrítico mensaje en las redes sociales. "Faltas innecesarias y dos goles. Hay que seguir trabajando y centrarse, que nos jugamos mucho", escribió. Fue una jornada con tareas diferenciadas en Abegondo. Los titulares trabajaron con suavidad, mientras los suplentes y no convocados se ejercitaron con intensidad sobre el césped. Entre ellos Javi Montero, candidato a regresar al once después de que Vázquez decidiera darle descanso para la visita a Oviedo. Abdoulaye Ba realizó carrera continua en solitario con la única compañía del doctor Carlos Lariño, quien trotó junto a él para que se sintiera más arropado.

Ba no será el único que mañana se caerá del once inicial con respecto al último partido. En Oviedo también volvió a decepcionar Çolak, todavía lejos del nivel que se le presupone. Testimonial fue igualmente el concurso de Beauvue, quien aún no estrenó su cuenta goleadora con el Dépor. El turco y el guadalupeño no tienen garantizado el puesto. En cambio, apuntan al once Mollejo y Aketxe. La entrada del vasco en Oviedo en la segunda parte, precisamente por Çolak, le dio otro aire al equipo.