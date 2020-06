Vázquez: "Estoy convencido de que esto saldrá adelante"

Fernando Vázquez está convencido de que el Dépor logrará el objetivo de la salvación pese a la racha de seis jornadas sin ganar. "Estoy fuerte aunque reconozco que me encuentro un poco raro en los partidos. Me encuentro confiado, seguro, estoy convencido de que esto saldrá para adelante, no tengo la menor duda. Siento el peso de la responsabilidad histórica, porque ir a Segunda B sería un palo muy duro pero estamos haciendo las cosas con cierta tranquilidad y bastante bien. Cuando vine sí que era una situación supercrítica. Ahora estamos en competición, compitiendo con muchísimos equipos a nuestro alrededor , y por lo tanto hay que mantener la calma, la tranquilidad y ganar cinco partidos de los que quedan", afirmó hoy en Abegondo. De cara al partido de mañana contra el Rayo, intuye que será "complicado" porque el equipo de Vallegas llega "lanzado".

Vázquez respondió a las afirmaciones del representante de Borja Valle, Rodrigo Fernández Lovelle, quien en las redes sociales insinuó que el berciano no juega desde enero por orden del club. "Me parece perfecto que un agente esté preocupado porque un futbolista que representa no juegue. De ahí a suponer o insinuar que hay algo extradeportivo, me parece un poco atrevido por no decir otra cosa. A veces en un equipo no juegan los mejores sino los más adecuados para cada situación y cada elección estratégica del entrenador. Eso es lo que pasa con Borja. No hay nada extradeportivo", afirmó.

También habló de Çolak y Abdoulaye Ba, con quien charló al término del entrenamiento de hoy: "Ya hablé con él. No soy un entrenador que mata a las primeras de cambio. Le di tranquilidad. No puede jugar por contrato contra el rayo. Le expliqué como veo yo ser central. Va a tener más oportunidades y lo que tiene que hacer es estar calmado, tranquilo, y mejorar. Estamos perfectamente los dos de acuerdo". Del turco también espera más: "Çolak es un jugador con una categoría impresionante pero es evidente que su rendimiento no está al nivel de su categoría, como en general podríamos decir de muchos jugadores tras el confinamiento. Tengo muchísimas ganas de que mejore y que podamos ver al mejor Çolak muy rápido", añadió