"No hay nada extradeportivo", zanja sobre la situación de Valle

Fernando Vázquez respondió a las afirmaciones del representante de Borja Valle, Rodrigo Fernández Lovelle, quien en las redes sociales insinuó que el berciano no juega desde enero por orden del club. "Me parece perfecto que un agente esté preocupado porque un futbolista que representa no juegue. De ahí a suponer o insinuar que hay algo extradeportivo, me parece un poco atrevido, por no decir otra cosa. A veces en un equipo no juegan los mejores sino los más adecuados para cada situación y cada elección estratégica del entrenador. Eso es lo que pasa con Borja. No hay nada extradeportivo", afirmó. "Hay cientos de jugadores buenísimos, como Borja Valle, que por razones técnico-tácticas a veces no entran o no consiguen minutos", añadió el técnico, que considera al berciano "un gran futbolista".

"Suponer que Fernando Vázquez recibe órdenes del club o que el el club tiene interés porque no juegue, me parece absolutamente fuera de lugar. El entrenador elige su once día tras día y en algún momento, si lo considero oportuno, en ese once podría entrar él", zanjó el de Castrofeito tras las insinuaciones de Rodrigo Fernández Lovelle.