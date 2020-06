Paco Jémez: "Siempre es especial volver a Riazor"

Paco Jémez, entrenador del Rayo Vallecano, declaró ayer que el Deportivo es un equipo que "sabe jugar al fútbol muy bien y cuenta con buenos jugadores", algo por lo que no entiende "cómo pueden estar donde están". "El Deportivo hizo algo que es una gesta, ganó muchos partidos seguidos y ahora está en una situación complicada otra vez. Son un equipo que tiene muy buenos jugadores y no entiendes cómo pueden estar donde están", afirmó. Jémez, como futbolista, pasó en el Deportivo cinco temporadas, entre 1993 y 1998. "Aunque sea en unas circunstancias complicadas, porque no vas a poder ver a nadie, siempre es especial volver". "Riazor incluso sin gente es precioso. Un campo especial que conozco bien. He estado muchos años allí y es un sitio al que le tengo mucho cariño", concluyó el entrenador del Rayo Vallecano.

"Tenemos que tener mucho respeto a estos jugadores, porque hay gente muy buena. Vamos a jugar con las inercias. Ellos vienen de una no muy buena y nosotros mejor. Los dos luchamos por algo igual de válido y va a ser un partido complicado. No podemos permitirnos el lujo de creer que el Deportivo no sabe jugar al fútbol, porque sabe y muy bien", señaló. El técnico del Rayo incidió en que al equipo "no se le puede dar el balón ni espacio ni tiempo para pensar".

"Si somos capaces de meterles intensidad y de madurar el partido vamos a tener opciones de poder ganar. Vamos a ir a ganar y viendo que el resto están como están no es el momento de levantar el pie del acelerador. Es el momento de seguir. Ahora hay posibilidad de meterte ahí y llegar lo más arriba posible" destacó.

"No sé si nos dará tiempo de llegar a los de arriba, pero nuestra mentalidad tiene que ser llegar. Si seguimos con estos números, en el fútbol puede pasar de todo. Rachas buenas y malas pueden coger todos los equipos. No dependemos de nadie y hay que seguir ganando. No tenemos que tener miedo a nada y hay que ser frescos y valientes", comentó antes de viajar a A Coruña para afrontar el partido de esta tarde.