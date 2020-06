"Estamos pagando tener tan poco tiempo de descanso entre partidos"

El Deportivo se encontró de nuevo con que tenía que remar contracorriente en otro partido de esos considerados esenciales. En 30 segundos ya iba por debajo en el marcador y en poco más de 20 minutos la desventaja era de dos goles. Un imposible. O lo parecía, pero no lo fue. De hecho el equipo coruñés llegó a saborear los tres puntos, pero en nada vio cómo por el camino se le quedaban dos. El plan inicial de Fernando Vázquez se vino abajo en nada. En buena parte porque jugar con tan poco tiempo entre partido y partido afecta al equipo, según el técnico de Castrofeito. "Lo estamos pagando, porque afecta en el aspecto físico y mental de los futbolistas", aseguró. "Pudimos reponernos -por el partido de ayer- a pesar de que pasaron solo 68 horas desde que disputamos el anterior encuentro", añadió. Había sido el pasado miércoles en el Carlos Tartiere contra el Oviedo.

Sobre el cambio que introdujo en el equipo con respecto a las dos jornadas anteriores, el entrenador reconoció que no le salió bien. "Decidí probar con este sistema, pero en la primera parte nada nos salió bien. Lo que elegí no estaba funcionando porque ellos nos hacían mucho peligro y nosotros no generábamos ninguno", explicó. "Uno planifica un partido, pero en el fútbol pasan cosas porque enfrente hay un adversario. Posiblemente me haya equivocado en la idea de partido, lo que no sé es si fue con el plan o con la elección de los futbolistas", aclaró el técnico después del encuentro de ayer.

La reacción del Deportivo llegó en la segunda mitad, cuando en apenas tres minutos consiguió equilibrar el marcador y anular la ventaja de los de Vallecas. "En este segundo periodo superamos al Rayo, pero no llegó", afirmó Vázquez en la rueda de prensa posterior al encuentro. Un choque caótico que el equipo coruñés tenía perdido en el primer cuarto, pero que también que lo tenía ganado a escasos minutos para la conclusión. Ese caos llevó a que se señalasen dos penaltis, uno en cada área, que fueron determinantes. "Si el VAR dice que hay penalti, yo no tengo nada que decir", aseveró.

Lamentó la lesión de Peru Nolaskoain, aunque tranquilizó cuando habló de que la dolencia del futbolista vasco afectaba a un tobillo y no a una rodilla, que era lo que se pensaba, pero tampoco dijo mucho porque el defensa estaba pendiente todavía pendiente de las pertinentes pruebas médicas. "Lo que sabemos es que no podrá jugar el martes en Elche ni el sábado contra la Ponferradina". Tocará recomponer una zaga excesivamente castigada por las lesiones esta temporada, que además se vio privada de Vassilis Lampropoulos -cedido y fijo en el Bochum-, que no tenía sitio en la alineación".

Es un asunto que no parece preocupar demasiado a Fernando Vázquez, que dispone de diversas soluciones. "No tenemos demasiados problemas en esa zona; el problema es perder a Peru". Álex Bergantiños, Eneko Bóveda son futbolistas que pueden actuar en esa demarcación en la que el bilbaíno se desempeñó a lo largo de su carrera. También está "Uche", según Vázquez. No hay discusión sobre este asunto. Está confiado con la gente que tiene a su disposición. Tampoco le quita el sueño la clasificación: "Apenas la miro; yo sé los partidos que tenemos que ganar y sé que los vamos a ganar".