El Deportivo acudirá a Elche fuera del descenso si el Oviedo pierde o gana

La derrota del Numancia en el campo del Fuenlabrada (2-0) deja a los sorianos con los mismos puntos que el Deportivo, en un duelo particular en el que los coruñeses se impondrían por el golaveraje particular; sin embargo, este resultado negativo para los sorianos podría devolver a los coruñeses a los puestos de descenso en el caso de que el Oviedo empate esta noche en El Molinón frente al Sporting. Esa hipotética igualada entre el Sporting y sus vecinos del Principado provocaría un triple empate entre oviedistas, numantinos y deportivistas (38 puntos) que relegaría a los blanquiazules de nuevo al pozo. Todo porque, si bien el Deportivo supera en los duelos particulares a ambos equipos, falta todavía el partido de la segunda vuelta entre sorianos y asturianos. Eso sí, una vez disputado este choque, el cuadro coruñés superará a ambos en los duelos directos, así como en el triple empate. Pero a falta del citado encuentro, y de momento, se atendería a la diferencia de goles general. Es decir, que para que los jugadores de Fernando Vázquez no acudan a Elche en descenso, el Oviedo tiene que ganar o perder en El Molinón.

El Albacete superó al Deportivo en la clasificación tras igualar en el Carlos Belmonte contra el Huesca en un partido en el que Rafa Mir salió al rescate del cuadro aragonés para que su equipo sumara al menos un punto al anotar dos goles en la segunda mitad ante un Albacete que se mostró muy impetuoso, pero al que le faltaron las fuerzas en la recta final del partido (2-2). Los manchegos aventajan a los deportivistas en un punto.

El Tenerife se impuso merecidamente en El Sardinero (1-2), una victoria que permite coger aire a los insulares y que hunde aún más al Racing de Santander en el fondo de la clasificación. En los primeros compases del partido los hombre de José Luis Oltra controlaban el balón, pero fue el Tenerife quien puso los goles y la puntilla al partido, y casi al equipo que dirige el exentrenador deportivista.

En otro partido de ayer, el hondureño Choco Lozano evitó con su tanto que el Cádiz, líder, sufriera un tropiezo mayor ante el Alcorcón, que se había adelantado en el marcador por medio de Sotichkov.