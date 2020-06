El Deportivo afrontará mañana en Elche (19.30 horas) su cuarto partido en diez días. Muchos esfuerzos seguidos y muy poco tiempo de recuperación, lo que ha obligado a Fernando Vázquez a oxigenar a su plantilla repartiendo los minutos y echando mano de todos sus jugadores. Desde la reanudación del campeonato ya utilizó a los 22 futbolistas de campo del primer equipo, los últimos Hugo Vallejo y Borja Valle, que participaron frente al Rayo Vallecano entrando desde el banquillo. Salvo el portero Jovanovic y los fabrilistas -Juan Rodríguez, Valín y Gandoy, más el guardameta Alberto-, todos los demás ya han participado como mínimo en uno de los tres encuentros disputados tras el parón liguero.

Vázquez reparte juego entre todos por convicción, para mantener la frescura y que el equipo no se le caiga en las últimas semanas, pero también obligado por las circunstancias. Por ejemplo, las sanciones, motivo por el que no pudo contar con Mollejo para el reestreno frente al Sporting. O las lesiones, que apartaron de ese primer encuentro a Aketxe y Vallejo. También hizo numerosos cambios por motivos tácticos en busca de un plan más efectivo con el que regresar a la senda de las victorias, de momento sin éxito. Hasta seis variaciones en el once inicial introdujo el pasado sábado frente al Rayo con respecto a la alineación que venía de empatar en Oviedo. Novedades en el once y también en el esquema, por primera vez con línea de cuatro atrás desde el comienzo.

Peru Nolaskoain había jugado enteros los dos primeros compromisos tras el paréntesis competitivo, pero su lesión de tobillo le impidió completar también el encuentro del pasado fin de semana. Salva Ruiz también había disputado los 90 minutos ante Sporting y Oviedo, y de nuevo fue titular frente al Rayo, pero Vázquez lo dejó en el banquillo en el descanso para dar entrada a Christian Santos, decisivo con su gol nada más comenzar la segunda mitad.

El reparto de protagonismo es tan grande que solo el portero Dani Giménez acumula todos los minutos (270) desde el regreso de la Liga. Peru (269) y Salva (225) son los otros dos que fueron siempre titulares, una continuidad truncada a la fuerza para el vasco por su lesión. El cuarto con más presencia es Mujaid (191) pese a ser suplente en el reestreno. El riojano sufrió una lesión muscular en pretemporada que hizo que el técnico lo reservara de inicio para recibir al Sporting. Entró a falta de once minutos para la conclusión y luego jugó íntegros los choques ante Oviedo y Rayo.

El que menos contó hasta ahora es Luis Ruiz, que se tuvo que conformar con los 18 minutos finales en el Tartiere. También participaron en solo uno de los tres encuentros Vicente, que disfrutó de 53 minutos frente al Sporting y ya no volvió a jugar; David Simón, quien completó el duelo de Oviedo; y los últimos en concursar, Hugo Vallejo y Borja Valle, que entraron desde el banquillo frente al Rayo para disputar 45 y 25 minutos, respectivamente.

Último test previo a Elche

La plantilla trabajó ayer en Abegondo dividida en dos grupos y esta mañana (11.00 horas) regresa a la ciudad deportiva para completar un último entrenamiento antes del duelo de mañana en Elche. Al finalizar el ensayo, Vázquez hará pública su lista de convocados.