Vázquez espera que Peru pueda reaparecer el martes en Tenerife

Fernando Vázquez celebra que la lesión que sufrió Peru Nolaskoain frente al Rayo fuese finalmente "menos grave de lo que parecía" en un principio. El fuerte esguince que afecta a los ligamentos de su tobillo derecho lo mantendrá de baja, como mínimo, los dos próximos encuentros, el de hoy frente al Elche y el del sábado contra la Ponferradina. El técnico cuenta con recuperar al vasco para el siguiente compromiso, la visita a Tenerife fijada para el martes de la semana que viene (19.30 horas). Ese es el deseo de Vázquez, consciente de la importancia de Peru. "Tenemos la esperanza de que pueda jugar en Tenerife. Esa es la esperanza que tenemos y a ver si nuestros fisios se ponen las pilas y lo consiguen", afirmó el entrenador. En cualquier caso, la lesión "es menos importante de lo que parecía en un principio y, por lo tanto, estamos contentos de que sea así".

El entrenador vuelve a quejarse del apretado calendario al que tiene que hacer frente el Dépor desde la reanudación del campeonato. "Lo que no se puede romper es la igualdad que debería existir en el descanso de los futbolistas. Eso es voluntario, no depende de factores económicos. No entiendo bien por qué nosotros estamos jugando este mes cada tres días. Es importantísimo y lo noto. Lo noté en Oviedo, donde notaba que a mi equipo le faltaba un pelín -lamentó el técnico de Castrofeito-. Y ya no me refiero al aspecto físico, es el aspecto mental al jugar, recuperar un día y volver a jugar. El agotamiento mental a nivel de atención y concentración es difícil de percibir pero es definitivo en el fútbol. Es un deporte táctico, de inteligencia, concentración, y estos factores son decisivos a la hora de ganar o perder un partido".

De cara al encuentro de esta tarde en el Martínez Valero, considera que el Elche "es un equipo bien entrenado, bien preparado, con futbolistas superrápidos y con bastante gol, bien trabajado por Pacheta". "Me gusta. Su situación es la que es, no hay vuelta de hoja. Es un rival que nos va a poner en muchos problemas y va a poner a prueba nuestra solvencia defensiva", argumentó Vázquez tras dirigir en Abegondo el último entrenamiento antes de viajar hoy a Alicante.