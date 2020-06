El Dépor presenta la camiseta principal de la temporada 2020-21 en homenaje al Dépor campeón de Copa en 1995

El 27 de junio, el día que se cumplen 25 años del primer título nacional del Dépor y con la euforia de la remontada en el descuento ante la Ponferradina, el club coruñés acaba de hacer público el diseño de la primera equipación de la próxima temporada, la 2020-21. Se olvida de las franjas horizontales e incluso de las verticales puras y recupera aquel icónico diseño en cruz inspirado en la casaca con patrocinio de Feiraco. que le guió en los años 90, que ha sido versionada por la propia entidad y que se ha convertido en imprescindible para muchos seguidores. En las próximas fechas también se conocerán la segunda y la tercera equipación, una con motivos de la bandera gallega y la otra con referencias a la historia o a festividades de la ciudad.





