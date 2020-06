Vázquez: "Hay que ganar y no pensar en otra cosa, una final tras otra"

Fernando Vázquez se convirtió ayer en tendencia en las redes sociales a raíz de un análisis sobre lo que se encontrará el equipo esta tarde en Tenerife. Las palabras del técnico, sin embargo, no gustaron en la isla. "Creo que tiene una ventaja en casa porque el resto de equipos sufrimos las circunstancias de ese estadio. No es el ambiente normal de la península. Siempre notas que te aplatanas un poco cuando llegas a las islas y le tengo miedo a eso", indicó el técnico deportivista. Afloraron los reproches de los aficionados tinerfeños, que sin embargo obviaron los piropos de Vázquez "Creo que es un equipo bien dirigido. Consistente, ofensivamente importante y defensivamente bien organizado. Con jugadores de nivel individual, muchos futbolistas que son cesiones con una calidad increíble. Desde mi punto de vista, además, tienen un centrocampista como Milla que marca diferencias", destacó.

Vázquez ha dejado aparcadas las cuentas para centrarse en cada una de las seis finales que tiene por delante el Deportivo para alcanzar un objetivo que no es otro que la salvación. No hace concesiones en ese sentido el técnico, que no contempla otra cosa que no sea centrarse en la pelea por la permanencia. "No hago demasiados números. Creo que dos partidos más ganados serían suficientes. Hay que ganar y no pensar en otra cosa. Una final tras otra", reflexionó.

La meta del técnico es alcanzar una permanencia que la victoria del sábado contra la Ponferradina pareció acercar hasta que el resto de resultados de la jornada hicieron que la distancia con el descenso se mantuviera a tres puntos. Vázquez no admite otro objetivo y aseguró que la plantilla lo tiene tan claro como él. "En la rueda de prensa posterior al partido del sábado, me preguntaban por otros objetivos. Yo dije que humildad, tranquilidad, porque lo que no podemos es estar cambiando de puntos de vista continuamente, según el resultado. Sabemos nuestro objetivo y a eso nos dirigimos. Los jugadores lo saben, interiormente lo sabemos y por ahí no habrá problemas", aseguró ayer.

Para el partido de esta tarde en Tenerife se presenta la posibilidad de que Abdoulaye Ba regrese a la titularidad tras dos partidos consecutivos en el banquillo. El senegalés, muy cuestionado por sus actuaciones en sus primeros encuentros, podría entrar en lugar del sancionado Montero. Vázquez garantizó que cuenta con su confianza a pesar de sus suplencias recientes. "Confío absolutamente en Abdoulaye Ba", subrayó. "Ha tenido un mal partido, pero yo no mato a un jugador por una mala actuación. Tendrá más oportunidades. Es un chaval inteligente, centrado y está en disposición de volver a jugar. Le puse a Abdoulaye el ejemplo de Uche. Lo puse una hora en Albacete y lo tuve que quitar. Pues esta es la situación. Tiene que tener tranquilidad y la está teniendo. Va a jugar de nuevo, seguro", añadió.

Fernando Vázquez también se refirió ayer a la posibilidad de que algún jugador finalice su vínculo con el club a partir de mañana al expirar su contrato, aunque no aclaró si existe algún caso. "No tengo información de cómo está la situación", apuntó.