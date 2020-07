"Mujaid salta, gana la pelota con solvencia y no hay nada irregular", empezó Fernando Vázquez la rueda de prensa tras el partido contra el Tenerife. Fue una acción que marcó el resultado, pero el entrenador blanquiazul no cree que su equipo finalmente arañara un punto en su visita al Heliodoro Rodríguez, sino que "dejó escapar dos puntos".

Además, el técnico de Castrofeito confirmó la salida de Koné, ya que su contrato, como el de otros compañeros, finalizaba el 30 de junio y no firmó su extensión hasta final de temporada. Por último, espera la exploración de la rodilla de Uche Agbo, pero adelante que "no tiene buena pinta".

Vázquez empezó por el análisis de la jugada del penalti. "No entendí bien la acción", comentó. y criticó que el árbitro, Ortiz Arias, ni siquiera volviera a revisar las imágenes en el VAR: "Hay que tener cierta humildad para ir a ver el VAR. Es una herramienta maravillosa, podía haber ido él por decisión propia". Poco después llegó su expulsión. "Protesté una vez una falta a Aketxe cerca del área y me expulsaron. Merecía cartón amarillo pero ya vino con el colorado", indicó.

No se quiso escudar en esa jugada. Porque el técnico deportivista opina que si los suyas hubiesen aprovechado todas las ocasiones que tuvieron, "el penalti habría sido insignificante". El Dépor dominó, jugó un gran partido, así que cree que "se escaparon dos puntos". "Era un partido para ganar. En la primera parte desgastamos al Tenerife, porque sabíamos que no hace muchas rotaciones y que eso podía pesarle con la acumulación de partidos", valoró, "y entonces sacamos a Cristian, Aketxe y Çolak".



Para darles a los locales la puntilla. "Tuvimos el balón, lo movimos con facilidad y tuvimos ocasiones claras. Es una lástima porque la victoria nos hubiera lanzado. Aunque un empate no está mal", matizó. Además, alabó el juego de Borja Valle, que salió en la posición de centrocampista, a la que no está acostumbrado, y cumplió con creces: "Es un creador y tiene capacidad de finalización. Con su calidad y tranquilidad puede jugar donde le ponga. Y la posición de hoy le va perfectamente. Yo es donde le veo mejor".

El berciano tuvo que salir en el minuto 24 en sustitución de Uche Agbo, que cayó lesionado. "No tiene buena pinta", confirmó Vázquez, aunque todavía está pendiente de la valoración de los servicios médicos del club. "En principio es una contusión en la rodilla pero habrá que ver cómo está el ligamento. Si está tocado, la temporada está perdida para él", indicó. La de Uche no será la única baja del Dépor para el próximo partido, el domingo en Riazor contra el Huesca. Hoy es día 1 de julio y muchos de los contratos vencieron ayer día 30. El club consiguió que todos los jugadores que estaban en esta situación firmasen una extensión hasta final de temporada. Todos menos uno: Mamadou Koné. "Por lo que hablé con él, el problema tiene que ver con el aspecto deportivo porque considera que no está jugando lo que tiene que jugar", desveló Fernando Vázquez.

Koné llegó al equipo el pasado verano cedido por el Leganés con opción de compra. El costamarfileño disputó con el Deportivo diecisiete partidos, ocho como titular y marcó cuatro goles.