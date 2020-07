Aketxe, "predispuesto" a continuar en el club

Ager Aketxe manifestó ayer que el club conoce su "predisposición" para ampliar su contrato y continuar en el equipo la temporada que viene. "Lo más importante ahora es salvarnos. Es la prioridad para el club y para los jugadores. El club sabe mi predisposición, yo sé la del club, y sabiendo eso todo será más fácil para llegar a un acuerdo", manifestó ayer el centrocampista sobre su futuro.

Aketxe confía que, una vez confirmada la permanencia, el club construya un proyecto ambicioso para optar al ascenso el curso que viene. "Pienso que si nos salvamos, confío en que un club como el Deportivo haga un proyecto grande, con aspiraciones de subir y veremos si puede ser juntos. Yo creo que sí", reflexionó acerca de la posibilidad de continuar el año que viene en la disciplina blanquiazul.

El centrocampista también se mostró confiado sobre el final de temporada y el momento que atraviesa actualmente el equipo, invicto desde que se retomó la competición. "Estamos en una dinámica adecuada para conseguir la salvación, es el camino", apuntó.

Aketxe reconoció encontrarse en un momento dulce después de ser decisivo en los dos últimos partidos. "Físicamente me encuentro bien, me salen las cosas y al equipo le va mejor. Eso repercute en mi nivel. Es un poco mezcla de todo. El míster me ha dado esa confianza que a todo jugador le hace falta", razonó el jugador deportivista.