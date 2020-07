Uche se despide de la temporada

Uche Agbo se perderá lo que resta de temporada con el Deportivo debido a la lesión que sufrió en el partido de martes contra el Tenerife. El centrocampista nigeriano no podrá participar en los cinco partidos que faltan para finalizar el curso debido a una "distensión de los ligamentos posteromediales de su rodilla derecha", según revelaron las pruebas médicas que se le practicaron al jugador.

Aunque el parte médico emitido por el club puntualiza que Uche no tiene afectados los ligamentos cruzados de la articulación, y por lo tanto no deberá pasar por el quirófano, confirma que no podrá jugar más esta temporada. El entrenador deportivista, Fernando Vázquez, pierde así a un jugador que se había convertido en uno de los más importantes en el regreso de la competición.

El nigeriano se transformó en una pieza insustituible en el centro del campo y dejó atrás las dudas de sus primeros partidos con la camiseta blanquiazul. Después de un estreno poco esperanzador en Albacete, Uche desapareció de las alineaciones e incluso de las convocatorias, pero fue uno de los más beneficiados por el parón provocado por el coronavirus. Fernando Vázquez admitió que eso le permitió adquirir el mismo ritmo que el resto de sus compañeros y asimilar las ideas del equipo.

En los últimos partidos se convirtió en titular indiscutible en el centro del campo y fue de los más destacados hasta que ayer tuvo que abandonar dolorido el césped del estadio Heliodoro Rodríguez López a consecuencia de un choque con un contrario. Vázquez ya se mostró pesimista después de las primeras exploraciones efectuadas al jugador cuando tuvo que ser sustituido y ayer por la tarde se confirmó la gravedad de la lesión.

Está por ver ahora cómo recompone el centro del campo Fernando Vázquez para recibir el domingo al Huesca en el estadio de Riazor. La idea del técnico era poder contar ya con Peru Nolaskoain tras recuperarse la lesión en el tobillo que le ha obligado a perderse los últimos compromisos, pero el centrocampista vasco continúa siendo duda. Aunque el técnico confiaba en que llegara en condiciones para el encuentro del martes en Tenerife, no pudo entrar en la convocatoria y su presencia para recibir al conjunto oscense en Riazor es una incógnita.

Vázquez cuenta para esas posiciones con Gaku, Vicente y Álex, aunque el capitán está ocupando en los últimos partidos el puesto de central. El técnico también ha encontrado en Borja Valle un comodín para esa demarcación.

Además, Mamadou Koné explicó ayer su decisión de no continuar en el equipo hasta el final del campeonato y dar por concluida su etapa como deportivista una vez expirado su contrato el pasado día 30. El delantero justificó su negativa a seguir por razones deportivas e indicó que mantuvo una conversación sobre su situación con el entrenador, Fernando Vázquez.

Fue a raíz de esa reunión cuando el jugador marfileño decidió no firmar la prolongación de contrato que sí rubricaron compañeros en una situación similar. "No es el final soñado, pero las cosas no acaban siempre como nos gustaría. Después de pensarlo mucho tras una conversación con el entrenador en la que expusimos nuestra opinión sobre la situación, tomé la que creo que es la mejor decisión posible, aunque ha sido muy difícil", expuso Koné a través de un comunicado en las redes sociales.

El delantero, que no tuvo demasiada continuidad durante la temporada, agradeció al club "la oportunidad" y destacó su cariño hacia los compañeros, empleados del club y la afición deportivista.