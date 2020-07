Manu Sánchez amplía contrato con el Dépor Abanca hasta 2023

Manu Sánchez seguirá en el Deportivo Abanca al menos tres temporadas más, hasta 2023, tras la ampliación contractual anunciada ayer por el club. El coruñés dirige al equipo blanquiazul desde su creación en 2016 y a sus órdenes el Dépor logró el ascenso a la Primera Iberdrola y la pasada campaña la cuarta posición en el año del debut en la máxima categoría. El técnico ya tenía asegurado un año más de contrato de forma automática, pero tras esta ampliación el Deportivo se garantiza la continuidad de uno de sus principales pilares para dar solidez al proyecto no solo de cara al próximo curso, sino también a medio y largo plazo.

El preparador coruñés afrontará el próximo campeonato en la élite del fútbol femenino con el objetivo de consolidar al equipo entre los grandes de España, consciente de que el listón estará muy alto después de la gran campaña realizada este año y finalizada de forma prematura debido a la pandemia. "El siguiente paso tiene que ser consolidar este proyecto. Hicimos una temporada espectacular y ahora hay que darle solidez a todo ese trabajo y que no se venga abajo", anunció Manu Sánchez en su última rueda de prensa. La meta será la misma del curso pasado, la de "intentar conseguir una vez más la permanencia", pero al mismo tiempo "consolidando estas bases que tenemos asentadas, cómo no, mirando hacia arriba". "Tanto el club, como nosotros y las jugadoras tenemos que ser ambiciosos. No podemos descartar nada, pero con los pies en el suelo porque será una temporada diferente", recalcó.

Refuerzo para la banda

El Deportivo también anunció ayer la contratación de la extremo zurda Kenni Louise Tohmasia Thompson (Islas Bermudas, Reino Unido, 2000). Es el quinto fichaje blanquiazul de cara a la próxima temporada tras las anteriores altas de Stephannie Blanco, Noelia Bermúdez, Helena Torres y Ainoa Campo, quien ayer afirmó que fichar por el Dépor "es un regalo por la temporada" que hizo con el Tacón. "Estoy muy contenta y con muchas ganas de que comience la nueva campaña", añadió Ainoa.

Kenni procede del Espanyol, club con el que la pasada campaña debutó en la Primera Iberdrola precisamente frente al Deportivo Abanca en la decimosexta jornada disputada a principios de enero. La joven jugadora de banda se formó en el Cornellá, Barça y Sant Gabriel para luego enrolarse en el Chelsea durante dos campañas antes de su etapa en el Espanyol. Ahora, buscará asentarse en la élite del fútbol nacional con el equipo coruñés.