Peru y Keko apuran sus recuperaciones

La plantilla del Deportivo regresa esta mañana al trabajo en Abegondo (11.00 horas) tras disfrutar ayer de un día de descanso. El técnico blanquiazul, Fernando Vázquez, estará pendiente de la evolución de los lesionados Peru Nolaskoain y Keko Gontán. El entrenador tenía la esperanza de recuperar al vasco para la visita del martes a Tenerife, pero la evolución del fuerte esguince de tobillo que sufrió en la recta final del encuentro ante el Rayo marcha más lenta de lo previsto. No está descartado para recibir el domingo al Huesca. Dependerá de cuáles sean sus sensaciones en los entrenamientos que faltan hasta el día del partido. Ya realiza tareas sobre el césped, aunque no comenzó su reincorporación al grupo. Más opciones de estar listo tiene Keko Gontán, que no pudo jugar contra Ponferradina ni Tenerife por una sobrecarga en los isquiotibiales de la pierna derecha.