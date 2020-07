Fernando Vázquez cita a tres porteros ante el Huesca por las molestias de Dani Giménez

Peru Nolaskoain se ejercitó hoy en Abegondo al margen del grupo, pero mañana no estará frente al Huesca. Dani Giménez, por su parte, se retiró a los vestuarios antes de tiempo al sentir unas molestias durante el partidillo final de once contra once. Aun así, entró la lista, que en este caso es de 24 efectivos con la inclusión del portero juvenil Alberto ante el estado físico del guardameta vigués.



Quien está entre los elegidos es Keko Gontán, ya recuperado. El Dépor recibirá mañana al Huesca sin Uche Agbo, baja para lo que resta de temporada, ni Koné, que decidió abandonar el club al acabar junio.



Somma, que regresó ayer a A Coruña para continuar su proceso de recuperación de su lesión de rodilla, todavía no estuvo en Abegondo y está previsto que el lunes empiece a hacer tareas en la ciudad deportiva.