Fernando Vázquez: "El equipo está más contento y un poco más suelto"

Fernando Vázquez espera que sus jugadores afronten con los niveles máximos de activación el partido de esta tarde contra el Huesca para dar un paso de gigante hacia la meta de la salvación con una nueva victoria. "El equipo está más contento y un poco más suelto. Venir de buenos resultados te da más posibilidades de ganar el siguiente partido. Estamos en esa situación pero también a veces cuando un equipo tiene que conseguir un objetivo, está concentrado en ese objetivo, y cuando el objetivo está muy lejos nadie se baja del carro, pero cuando el objetivo está cerca a veces puede haber cierta relajación que espero que no ocurra en nuestro caso. Es un detalle a tener en cuenta. Es un fenómeno que puede darse y no podemos caer en eso", recalcó. El técnico del Dépor, al que le parece una "desproporción impresionante" el castigo de dos partidos fuera del banquillo por su expulsión en Tenerife, seguirá el encuentro desde el palco de Riazor, junto al analista David Sánchez, y desde allí dará instrucciones. "Lo normal es que esté en el palco. Considero que sí puedo hablar y gritar desde el palco. Sería suficiente. Si no es suficiente, David bajaría rápidamente" al banquillo para trasladar sus órdenes.

Sobre el Huesca, claro aspirante al ascenso directo, Vázquez considera que es un conjunto "bien armado, estructurado y dirigido" pero confía en hacerle daño: "Fácil no se lo vamos a poner". El entrenador de Castrofeito celebra lo bien que está llegando físicamente su equipo al final de los partidos, gracias a su política de rotaciones y al trabajo pautado por Manuel Pombo durante la minipretemporada antes de reiniciar la competición: "El equipo está respondiendo perfectamente".

Peru, recuperación "lenta"

Fernando Vázquez reconoció que la recuperación de Peru Nolaskoain, lesionado desde el partido contra el Rayo, va "lenta" e incluso ve "complicado" que pueda estar listo para reaparecer ante el Málaga el próximo miércoles.

Sobre el futuro de Borja Valle, que acaba contrato, es un jugador que encaja en sus planes en el futuro, aunque duda sobre su continuidad. "Estoy seguro de que me gustaría contar con él pero me parece que no va a depender solo del Dépor", añadió el técnico blanquiazul ayer en Abegondo.