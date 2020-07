"Estamos cerca, pero no olvidemos que todavía no logramos el objetivo"

Fernando Vázquez no pudo correr la banda ayer con los goles de Aketxe y de Christian Santos, ya que tuvo que presenciar el partido en la Tribuna Superior, a causa de la sanción de dos partidos que le impuso el Comité de Competición. No corrió, pero Vázquez sí se pudo abrazar con David Sánchez, analista del cuerpo técnico blanquiazul, con cada uno de los dos goles que anotó su equipo en la remontada contra el Huesca, que sirven para que los deportivistas sumen 48 puntos y dejen el descenso a cuatro. Fue el séptimo partido consecutivo sumando y que acerca un poco más la línea de meta, pero Vázquez advierte de que todavía falta. "Tenemos el objetivo cerca, pero todavía no lo logramos", aseguró el entrenador en la rueda de prensa telemática tras el encuentro.

Vázquez es cauto, quizá a causa de su experiencia, de la que tiró para recordar: "Sé de equipos que tenían su meta al alcance de la mano, pero acabaron relajándose y al final no pudieron alcanzarlo". Una explicación realista de la situación, pues bien es cierto que el Deportivo superó un complicado escollo como es el Huesca y que mantiene la ventaja de cuatro puntos con respecto al descenso, pero todavía faltan doce puntos por disputarse. Con la seriedad del equipo y esta mentalidad, todo apunta a que el curso se cerrará cruzando la línea de meta, sobre todo tras el juego exhibido ayer. "En la primera parte recibimos un gol de un centro lateral, otros más, y es algo que hay que mirar, pero supimos reaccionar y a base de tener el balón pudimos darle la vuelta al partido", explicó el técnico blanquiazul.

Como viene sucediendo desde que llegase al banquillo en su segunda etapa como deportivista, todo los triunfos del equipo de Vázquez se producen por la mínima y no carentes de tensión. "La verdad es que viví el partido bastante tranquilo, aunque si supiese que íbamos a ganar lo estaría mucho más, pero no puedo saber lo que va a suceder, aunque reconozco que hicimos un trabajo defensivo maravilloso", dijo sobre su experiencia en la grada. Sin embargo, le restó importancia al hecho de que el equipo jugase un gran partido con una alineación formada con futbolistas que ya estaban en verano. "Cuando hago la alineación no me fijo en eso, solo busco el bien del equipo".

Además del dato de sumar otros tres puntos, de contabilizar siete partidos consecutivos sumando, Fernando Vázquez estaba muy contento por el gol de Christian Santos. "Se lo merece. Me alegro muchísimo por él, porque está sufriendo ya que es difícil para todos los puntas cuando decido jugar con uno solo. Que entre uno y marque me llena de alegría y especialmente él, que hizo un enorme trabajo y además marcó un golazo", que fue el que colocó al Deportivo con ventaja en el marcador.

Aún cuando muestra cautela, Fernando Vázquez se dejó llevar por la euforia al hablar de los más jóvenes, en este caso Valín y Gandoy. "Tendrán protagonismo y jugarán", aseveró. Pero primero habrá que esperar a que el equipo certifique la permanencia. Cruzar la línea de meta es cuestión de los que antes hicieron que hubiese que cambiar de objetivo, cuando sea un hecho los dos canteranos "jugarán", destacó Vázquez.