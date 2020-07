"Estoy decepcionado, cabreado, pero es posible que me equivocase"

A Fernando Vázquez no le gustó lo que vio en La Rosaleda, de hecho mostró su enfado al final del encuentro: "Estoy cabreado". Esto dijo en la rueda de prensa virtual, pero antes de llegar a la sala de prensa del campo malagueño el de Castrofeito mostró su enojo con el árbitro, según expuso López Toca en el acta. El Deportivo encajó su primera derrota desde el regreso de la competición y sigue en zona caliente y todavía a la espera de certificar la permanencia.

El Deportivo supo manejar el partido en la medular, a pesar de ciertas aproximaciones del Málaga, pero no tuvo llegada. Vázquez tenía claro el planteamiento. "Íbamos a estar dos por dos en los laterales y nosotros con tres en la zona del medio y Beauvue solo con los centrales, esto podría provocar que viniesen a por Aketxe al centro del campo y ahí crearíamos superioridad, pero no salió. Apenas conseguimos dominar el centro del campo cuando teníamos superioridad, cuando lo que yo pretendía era romper esa teórica igualdad posicional que provocase que nos sintiésemos superiores, pero no lo conseguimos", explicó el entrenador blanquiazul.

Vázquez estaba muy dolido al final del encuentro, pero quiso descargar la responsabilidad sobre sus futbolistas. "El rendimiento del equipo es como consecuencia del rendimiento colectivo y el colectivo depende del entrenador. Es posible que me equivocase y también es posible que algún futbolista se equivocase porque no me supe explicar", argumentó. "Son cosas del oficio", añadió el técnico de Castrofeito en La Rosaleda.

El Deportivo tiene ahora tres partido por delante para acabar de certificar la permanencia, algo que tenía previsto que sucediese ayer. "No me consuela nada, porque estábamos ante una final y ahora seguimos en una situación complicada. Podíamos estar de celebración, pero estamos fastidiados", expuso Vázquez. Ahora esa celebración tiene que posponerse al próximo domingo, como muy pronto, que será cuando reciban al Extremadura en Riazor. El cuadro de Manuel Mosquera está casi descendido, pero todavía tiene vida, aunque sea escasa.

Fernando Vázquez cumplió ayer su segunda partido de sanción tras ser expulsado en la anterior salida a Tenerife, por esa decisión del árbitro fue sancionado con dos partidos de suspensión, el primero lo vivió en Riazor ante el Huesca; el segundo fue ayer. Aunque ahora es posible que sea suspendido de nuevo por el Comité de la FEF tras los que escribió ayer el árbitro en el acta por lo sucedido al final del partido: " Una vez finalizado el partido y cuando estábamos dentro del túnel de vestuarios, D. Fernando Vázquez Pena, identificado como el entrenador del RC Deportivo de la Coruña mediante su licencia, se dirigió a nosotros a voz en grito protestando un lance del juego de forma airada, siguiéndonos hasta el acceso a nuestro vestuario y teniendo que ser sujetado por miembros de su equipo". Un escrito de López Toca que pueden suponer una dura sanción para el entrenador blanquiazul. Otro asunto es si el cántabro será sancionado por sus múltiples errores, con correcciones sobre la marcha, durante un encuentro en el que perjudicó claramente a los coruñeses.