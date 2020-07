"Todos vieron que es mano, pero el árbitro dice que es un robo de balón"

Borja Valle había adquirido relevancia con su posición en el centro del campo desde la lesión de Uche, pero ayer inició el partido desde el banquillo, quizás porque llevaba tres encuentros consecutivos siendo titular. El berciano estuvo hasta el final intentando evitar el gol del Málaga, el único del partido, que nació en una jugada ilegal. "Todo el mundo vio que fue mano, pero el árbitro nos dice que se produce en un robo en defensa y no la considera mano, y sin embargo provoca una contra de dos contra dos que acaba en el gol del partido", explicó Borja.



Con todo, reconoce que no fue el mejor partido de su equipo. "Nos costó, porque no hicimos el mejor partido de la temporada, pero considero que el resultado no es justo. Ahora nos queda otra final, que es la del domingo contra el Extremadura y esperemos que ya no haya más", aseguró el futbolista que salió de La Rosaleda "cabreado; todo el vestuario está fastidiado".