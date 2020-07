Bóveda: "Tenemos otra oportunidad; el objetivo está cerca"

Eneko Bóveda recordó que el equipo dispondrá el domingo contra el Extremadura de "otra oportunidad" para confirmar la permanencia después del tropiezo del miércoles contra el Málaga. "Ahora tenemos otra nueva oportunidad y en puntos el objetivo de la salvación está cerca, pero también el final de liga y ahí está un poco la dificultad", reflexionó el defensa deportivista sobre el partido que afrontarán en Riazor y en el que se podría amarrar la salvación.

Lograr ese objetivo, según Bóveda, no serviría para presumir, pero sí reconoció que sería un motivo de celebración en el vestuario después de que la posibilidad del descenso fuera real en algunos tramos del campeonato. "No se me ocurriría ir con el pecho fuera por Coruña por conseguir la salvación de Segunda División con el Dépor, pero dentro del vestuario sería un logro y un desahogo tremendo porque realmente en muchos momentos ha estado difícil y sigue estando difícil también. Seguro que por el camino muchos habían perdido la fe también. En privado y con la boca pequeña lo celebraríamos muchísimo", admitió.

El defensa también dio su punto de vista sobre los arbitrajes después de la polémica del miércoles en Málaga que le ha costado tres partidos de sanción a su entrenador, Fernando Vázquez. Bóveda duda que el VAR haya supuesto un avance y aseguró que incluso genera confusión. "Alrededor del fútbol no es una novedad que se pase más tiempo hablando de arbitrajes que de fútbol. Eso viene siendo así con VAR y sin VAR. De alguna manera el hecho de que haya VAR me da la sensación de que da más fuerza a aquellos que quieren protestar porque hay más gente que falla. Invita más a la protesta, creo", argumentó. "Viendo un poco lo que está siendo el cambio, no creo que haya sido una aportación muy grande al fútbol, al menos de momento. No tenemos nadie demasiado claro cuándo se echa mano de esta herramienta y da la sensación de que para los árbitros también resulta incómodo porque dependes un poco de una realización, de la calidad de la toma y de otra persona. Todos asumimos que con el VAR se falla menos, pero al mismo tiempo eso hace que cada fallo influya más en el resultado, es como si se perdiera la aleatoriedad. No sé hasta qué punto el fútbol es más justo o menos justo con esta herramienta", manifestó Bóveda.