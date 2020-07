Peru y Salva Ruiz no llegan a tiempo para el duelo ante el Extremadura en Riazor

Fernando Vázquez finalmente no podrá contar con Salva Ruiz ni con Peru Nolaskoain para el duelo y, de hecho, ninguno de los dos está en la lista de convocados que acaba de faciltar el Dépor en la que la gran novedad es el regreso de Keko Gontán después de que no pudiese jugar en Málaga por contrato. El lateral sigue de baja por lesión y el pivote no está disponible porque sufre una amigdalitis. Su ausencia, sumada a la de Uche Agbo, es probable que empuje al técnico a confiar de nuevo en la dupla Borja Valle-Gaku Shibasaki en la doble manija. Se esperan más cambios en las diferentes líneas.