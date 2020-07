Vázquez se defiende tras su sanción: "No soy un macarra"

Fernando Vázquez criticó ayer la redacción del acta del colegiado cántabro López Toca tras el partido en Málaga que derivó en la sanción de tres partidos que le impuso el Comité de Competición. El árbitro recogió que tras el encuentro en La Rosaleda se había dirigido a él en el túnel de vestuarios para recriminarle la acción del gol que decidió el choque y que debió ser sujetado por otros miembros del conjunto deportivista. Vázquez lo negó y explicó lo ocurrido antes de recibir esta tarde al Extremadura en Riazor (17.00 horas). "No soy un macarra", aseguró.

"Lo primero que tengo que decir es que el vestuario del árbitro está al lado del vestuario local, a diez metros, por lo tanto yo no fui a buscar al árbitro. Cuando me metí dentro el árbitro estaba subiendo las escaleras para entrar en su vestuario y yo, en voz no muy baja porque estaba rodeado de mucha gente, en voz alta, le dije lo siguiente: 'Un gol tiene que ser anulado cuando venga precedido de una mano, sea voluntaria o involuntaria'. Se lo dije así en voz alta porque eso es lo que nos explicaron a nosotros. Nada más. Yo no soy un macarra", manifestó Vázquez. "Si se lee la redacción del acta, parece que soy un macarra que me acerqué al vestuario con intención de amenazar al árbitro o de agredirlo. Nadie me tuvo que agarrar. Le dije eso y estaba allí el delegado y él me dijo que nos fuéramos. La lectura del acta da la sensación de que estaba desatado. En absoluto. Fui expulsado muchísimas veces, que miren en qué circunstancias y por qué. Nunca fue por insultar y siempre fue por pedir explicaciones. A mis jugadores y a mí nos explicaron lo que significa una falta previa en un gol. Solo le digo eso. ¿Por eso tres partidos?", añadió el técnico deportivista.

Vázquez insistió en que el relato de lo ocurrido reflejado en el acta por el colegiado no se ajusta a lo que ocurrió. "La redacción del acta es grave. Debería decir exactamente: 'Fernando Vázquez, entrenador del Deportivo, se acercó a mí un poco airado, en voz alta y me dijo lo siguiente: pim, pim, pim'. Nada más. Lo que hace el árbitro es una interpretación de mis intenciones como si me tuvieran que coger porque estaba desbocado. Mentira", subrayó.

El técnico deportivista también se refirió al partido y al hecho de que el Extremadura llegue ya descendido a Segunda B. "Prefiero que un equipo no tenga nada que hacer, que no tenga objetivo claro. Pase lo que pase, su situación no va a cambiar. Está claro que tenemos ventaja porque tenemos un objetivo, los objetivos dan energía para competir.", aseguró Vázquez. "Tenemos una ventaja psicológica importante. En contra está que tenemos que ganar, y a veces el resultados hace que juegues peor. A lo mejor llega aquí el Extremadura, se pone a jugar al fútbol y todo les sale perfectamente porque esa tensión no la tienen y nosotros sí, pero creo que al final se tiene que imponer la energía de un club que está seguro y tiene que ganar", añadió acerca de la necesidad que tiene el Deportivo esta tarde de lograr un triunfo que acerque la permanencia.