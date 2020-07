Álex: "Todos los jugadores salimos avergonzados"

Álex Bergantiños aseguró que todos los jugadores acabaron el partido de ayer "avergonzados" por su rendimiento contra el Extremadura. "Todos los jugadores salimos avergonzados con nuestro rendimiento porque ninguno estuvimos al nivel que tuvimos que estar. Nos está pudiendo un poco la ansiedad de querer cerrar este año ya y estamos perdiendo la esencia que nos hizo salir de la situación en la que estuvimos. Estamos concediendo demasiadas opciones, nos están haciendo goles de contraataques, con el equipo muy abierto y lo que nos ha sacado de la situación en la que estuvimos en la primera vuelta fue el defender bien. A partir de defender bien el equipo creció y tuvo fases de buen juego", analizó el capitán deportivista.

Bergantiños reconoció que la derrota fue dura y se refirió a lo abatido que se mostró el técnico, Fernando Vázquez al final del encuentro. "Teníamos la oportunidad de cerrar un año duro y estábamos todos mal y él lógicamente también. Más allá de mostrar su decepción o su vergüenza con el partido, lo primero que hizo al entrar en el vestuario fue darnos ánimos e intentar que pensemos en el viernes. Tenemos que analizar todo lo que se hizo mal, pero a él lo veo con energía y convencido de que nos va a transmitir toda la energía del mundo para sacar esto adelante", indicó el jugador coruñés.

El capitán también se refirió a la posibilidad de que prospere el recurso por alineación indebida del Extremadura. "Es algo que a nosotros se nos escapa. No sé si va a tener recorrido o no. Lo que está claro es que nosotros ayer perdimos y no estuvimos a nuestro nivel. Si es por estar fuera del campo no sé si va a tener mucho recorrido, pero ya digo que no es cosa que nos corresponda a nosotros", reflexionó.