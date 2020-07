"Es un golpe fuerte, pero hay que ser positivos y levantarse"

David Simón reconoció que el Deportivo hizo un partido muy malo ante el Extremadura pero opta por pasar página y centrarse en lograr el objetivo de la permanencia "como sea". "Es un golpe fuerte. Estamos fastidiados pero hay que ser positivos. Estamos fuera del descenso y hay que levantarse. Hemos cometido errores. Cuando el equipo no juega bien se generan fallos individuales. En este momento lo único que pido es unión y seguir confiando, que lo vamos a conseguir".

En su opinión, los jugadores pueden que estén notando en exceso el peso de la responsabilidad justo cuando más cerca están del objetivo. "Saber que tienes el objetivo cerca y no lo quieres perder lo que lleva no es a confiarte sino a lo mejor a no ir tan holgado a presionar. No sé, es difícil mirar lo que ha pasado", analizó el lateral. "Tenemos que ir a muerte a conseguir el objetivo como sea", recalcó David Simón. A su juicio, el Dépor no supo manejar el partido cuando se vio tan pronto con ventaja en el marcador: "Quizá cuando te pones por delante, puede que te entre ese miedo de ver el objetivo cerca".

Sobre el desarrollo del encuentro, considera que el equipo coruñés "empezó bien, apretando, con un puntito más que contra el Málaga" pero tras el 1-0 el Dépor "ha ido bajando, no sé si por ansiedad". "La verdad es que no estuvimos bien y a raíz de ahí llegan los goles. Metimos el gol y dimos ese pequeño paso atrás pero no quiere decir nada porque muchas otras veces nos metemos atrás y estamos bien", añadió el defensa grancanario del Deportivo.