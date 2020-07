Emre Çolak no aparece por el entrenamiento sin permiso y el club espera sus explicaciones

Al Deportivo se le abrió ayer otro frente sin apenas haber digerido la derrota del domingo contra el Extremadura en Riazor que frustró las opciones de asegurar la permanencia. Emre Çolak decidió no presentarse al entrenamiento convocado en la ciudad deportiva de Abegondo tras el encuentro y sumar un nuevo episodio de indisciplina a su ya de por sí conflictiva trayectoria en el club. El jugador turco se ausentó sin motivo y sin permiso del club de la sesión programada por Fernando Vázquez a partir de las once de la mañana y los intentos de contactar con él no dieron resultado.

Çolak, incorporado en el mercado de invierno para una segunda etapa en el conjunto blanquiazul después de su paso por el campeonato de Arabia Saudí, borró incluso su rastro y cualquier referencia al Deportivo en sus perfiles en las redes sociales. El club espera ahora que explique su incomparecencia en la sesión de mañana (la plantilla tiene hoy jornada de descanso) si es que decide presentarse.

El desplante del turco llega a falta de dos jornadas por disputarse en las que el equipo pondrá en juego sus opciones de salvación y después de la dolorosa derrota del domingo. Precisamente en ese partido contra el Extremadura Çolak volvió a ser suplente. Salió en la segunda parte e incluso tuvo una oportunidad clara que no aprovechó. Esos minutos han podido ser los últimos del centrocampista con la camiseta deportivista y suponen el cierre en falso a su segunda etapa en el club.

Llegó como un refuerzo de la nueva directiva para afrontar el desafío de la salvación y, tras un estreno accidentado en el que firmó el gol de la victoria contra el Racing y fue expulsado, su rendimiento ha estado por debajo de las expectativas. Su protagonismo fue decayendo y ayer sumó un nuevo acto de indisciplina a los que ya protagonizó en su anterior etapa con Gaizka Garitano y Cristóbal Parralo como técnicos.