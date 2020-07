Vidal pide unidad: "Nos vamos a salvar"

El presidente del Deportivo, Fernando Vidal, reconoció que el domingo por la noche, después de la dolorosa derrota contra el Extremadura en Riazor que dejó en suspenso la permanencia del equipo, no pegó ojo. "Fui incapaz de dormir", admitió. Su desilusión entonces era parecida a la que mostró Fernando Vázquez, pero con el paso de los días y tras reunirse con el técnico y la plantilla está convencido de que el equipo logrará la salvación. "Nos vamos a salvar, estoy convencido. No será fácil, pero el deportivismo sabe de todo esto porque lo llevamos en nuestro ADN", manifestó ayer el máximo dirigente blanquiazul.

Vidal hizo un llamamiento a la "unidad" en una semana especialmente delicada para el futuro de la entidad, salpicada además por la denuncia por presunta alineación indebida del Extremadura y el acto de indisciplina protagonizado por Emre Çolak, que no se presentó al entrenamiento del lunes en la ciudad deportiva de Abegondo. "Estamos en un momento clave no solo de la temporada sino de la historia del club", subrayó el presidente. En los próximos 15 días afrontaremos los dos hitos por los que a finales de 2019 quisimos poner en marcha nuestro proyecto", destacó en referencia a la junta de accionistas prevista para dentro de dos semanas en la que debe aprobarse la entrada de Abanca como propietario.

Dada la importancia de lo que le espera al equipo en los próximos días, Fernando Vidal lanzó un mensaje de "unidad" hacia la masa social deportivista. "Quiero hacer un llamamiento a la unidad. El interés colectivo está por encima de los individuales. Os garantizo que todos y cada uno de los jugadores que salten al campo en estos partidos estarán comprometidos al cien por cien", aseguró. "Vamos a evitar todos que pensamientos egoístas e individuales nos distraigan del foco", añadió en referencia a lo ocurrido con el turco Emre Çolak.

El derrotismo ha sido otro de los enemigos que el presidente se ha decidido a combatir estos días tras la derrota contra el Extremadura, por eso se apresuró a reunirse con la plantilla y el cuerpo técnico para trasladarles ánimos y recordarles de dónde venían. "Hemos llegado a ser el equipo que más jornadas estuvo sin perder tras la reanudación y somos el segundo mejor de la segunda vuelta", recordó Vidal. "Todos firmábamos a finales de diciembre encontrarnos en las circunstancias en las que nos encontramos ahora mismo", añadió acerca de la posibilidad de confirmar la permanencia mañana.

El presidente deportivista se mostró comprensivo con la "decepción y el desánimo" que podían existir después de caer contra el Extremadura, pero subrayó que el objetivo todavía está al alcance de la mano. "Vamos a creer que se puede, no podemos tirar lo hecho durante tanto tiempo por no saber gestionar emociones", recalcó. "Un mal partido no puede tirar al traste con todo lo trabajado estos últimos meses", destacó.

Vidal trasladó primero a los jugadores un mensaje de confianza de cara a los dos partidos decisivos que quedan por delante. Lo hizo el lunes antes del entrenamiento en la ciudad deportiva de Abegondo, el día después de la dura derrota contra el Extremadura. "Fui a decirles ''pensad un poco de dónde veníamos y dónde estamos'', a pedirles que no perdieran el hilo y los valores que nos han llevado hasta aquí", confesó.

El dirigente deportivista también desveló que ese mismo día se reunió en Santiago con Fernando Vázquez, abatido después del tropiezo frente a los extremeños en Riazor. "Lo creí necesario; en momentos en que venimos de una derrota dolorosa hay que estar al lado del entrenador", justificó Vidal. "Es mi labor como presidente y deportista. En los momentos complicados tenemos que dar todos la cara", añadió sobre los días decisivos que se avecinan y en los que se decidirá el futuro inmediato de la entidad blanquiazul.