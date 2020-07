El Manchester United, destino del excanterano Álvaro Fernández

El ex canterano deportivista Álvaro Fernández deja el Real Madrid, donde jugó esta temporada en el Juvenil C, para firmar con el Manchester United, según apunta AS. Con Angeliño en el Manchester City, Hugo Novia a las puertas del primer equipo del RB Leipzig y Chumi a la espera de nuevo equipo tras su salida de la Masía, el talento exportado de Abegondo sigue abriéndose camino en la élite europea. El lateral no reconoció su nuevo destino, pero sí se despidió en redes sociales del que hasta el 30 de junio fue su club. "Llega el momento de tomar otro camino y dar otro paso hacia mi sueño", apuntó.