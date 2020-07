Fernando Vázquez: "Tengo buenas vibraciones y confío en el equipo"

Fernando Vázquez mostró está mañana su confianza en que el equipo logrará ganar al Fuenlabrada y continuar en Segunda División. Para ello necesita un pinchazo de Lugo o Albacete, pero el técnico deportivista cree que si su conjunto consigue ganar alcanzará la permanencia. "Tengo buenas vibraciones y confío en los jugadores y en mi equipo. Lo vamos a intentar por encima de todo, pero con inteligencia, lucidez y sin perder el norte", reflexionó.



A pesar de los resultados recientes y de que el Deportivo ya no depende de sí mismo, Vázquez destacó que sigue sintiéndose orgulloso del trabajo de la segunda vuelta y a eso se agarra ahora para dar seguridad a sus jugadores. "El 100% de los aficionados del Deportivo hubieran firmado esta situación en el mes de enero. Traslado orgullo, que hicimos una segunda vuelta extraordinaria, pero evidentemente cometimos algún error y algún fallo importante. En el conjunto general no hay nada que decirle al equipo y en ese equipo creo yo. Fuimos capaces de ganar partidos importantes contra grandes equipos, por qué no vamos a ganarle al Fuenlabrada. Se trata de fe, de estar con el equipo y de unidad porque es lo que necesitamos", argumentó.



El técnico también lanzó un mensaje de confianza a los aficionados: "Que tengan la confianza y la seguridad que tengo yo en estos momentos. Es un partido de fútbol y las cosas pueden salir mal, pero el equipo está entero y confiado de conseguir una victoria. Creemos que si la conseguimos nos salvaremos".