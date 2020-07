"Dudar de mi estado de ánimo no lleva a ningún sitio; estoy pleno de fuerza y de seguridad"

Fernando Vázquez se pronunció ayer sobre su estado de ánimo después de las tres últimas derrotas y aseguró que se encuentra "pleno de fuerza y seguridad". "No entiendo cómo alguien se puede atrever a dudar de cómo estoy. Estoy entero y lúcido. Alguna gente quiere decir que estoy de psiquiatra. Lo que les digo es que, como dicen los Riazor Blues, el que no crea, que por lo menos no entorpezca. Dudar de mi profesionalidad y mi estado de ánimo no lleva a ningún sitio. Estoy pleno de fuerza y de seguridad", subrayó ayer el técnico deportivista.

Vázquez también se refirió al apoyo que pueden recibir en las horas previas al partido por parte de los aficionados. "Los equipos notan cuando a su alrededor hay confianza y seguridad en ellos. Todo lo que venga en ese sentido, ayuda y mucho", indicó sobre la convocatoria de los Riazor Blues para recibir al equipo. "Se transmite a la mente de los jugadores. El equipo quiere sentir que la gente está con ellos, que creen en ellos. Sube la autoestima y la confianza, rinden mejor. Le daremos las gracias a los que vengan a apoyar", añadió el técnico.