Fernando Vázquez: "Tengo buenas vibraciones y confío en el equipo"

En víspera del partido más importante para el club en algo más de 30 años, Fernando Vázquez se mostró confiando de que una victoria esta noche contra el Fuenlabrada le dará al equipo la tan ansiada permanencia. "Tengo buenas vibraciones y confío en los jugadores y en mi equipo. Vamos a intentarlo por encima de todo, con inteligencia, claridad, lucidez y sin perder el norte. Sabemos que tenemos que ganar el partido y voy a poner todo en el campo para que así pueda ocurrir, como hago siempre", reflexionó el entrenador deportivista.

Vázquez pidió a los seguidores blanquiazules que confíen en la salvación como lo hace él y el equipo. "A la afición le digo que tenga la confianza y la seguridad que tengo yo. Sabiendo que es un partido de fútbol y las cosas pueden salir mal, el equipo y el entrenador están plenamente confiados en conseguir una victoria y creemos que si la conseguimos, nos salvaremos. Podíamos depender de nosotros o no, pero la situación no cambia, tendríamos que ganar igual el partido", manifestó.

El técnico deportivista desveló que se ha esforzado estos días en trasladarle a los jugadores todo lo que habían conseguidos en las semanas previas. "Al equipo le traslado el orgullo de lo que han hecho en la segunda vuelta. Sabíamos que era complicado. Pero incluso esta situación finalista, de último partido, el cien por cien de la afición la habría firmado en enero. Ha sido una segunda vuelta extraordinaria, pero con algún fallo importante. No hay nada que decirle al equipo. Si ya hemos ganado partidos importantes ante grandes rivales, por qué no vamos a ganar este. Los jugadores saben a quien representan. Si ganamos y nos salvamos, seremos héroes, y también sabemos que si no lo conseguimos, habrá que asumir la responsabilidad", argumentó.

Vázquez aparcó su futuro hasta después del partido y admitió que la de esta noche será la cita más "importante" de su carrera. "Como soy entrenador del Deportivo y lo siento muy adentro, para mí es vital, importantísimo, el más importante, por qué no decirlo", destacó sobre el encuentro ante el Fuenlabrada con la salvación en juego.