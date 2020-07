Suspendido el Deportivo-Fuenlabrada, el resto de la jornada se disputará

El partido de esta noche en Riazor, previsto para las 21.00 horas, ha sido suspendido debido a los al menos seis positivos por coronavirus entre los futbolistas del Fuenlabrada, el rival del Deportivo. La Policía Nacional desalojó a los fotógrafos acreditados para el duelo de hoy en Riazor y les informó de que el partido no se jugaría esta noche. LaLiga justificó la decisión por "causas sanitarias de fuerza mayor". El resto de la jornada se disputará con normalidad, después del acuerdo alcanzado esta tarde entre LaLiga, la Federación y el Consejo Superior de Deportes (CSD).





?? ¡Llegamos a A Coruña! ¡Ahora a descansar para el partidazo de esta noche! #DéporFuenla pic.twitter.com/tBcJGCBiUv — C. F. Fuenlabrada (@CFuenlabradaSAD) July 20, 2020

El chárter del, que tenía previsto inicialmente el regreso para mañana, reprogramó el vuelo para marcharse de A Coruña esta noche a las 22.30 horas.El autobús delcon los futbolistas blanquiazules llegó a, pero no así el del. El equipo madrileño se juega en esta última jornada una plaza en el play off de ascenso, mientras que elnecesita ganar y que no venzanpara lograr la permanencia.