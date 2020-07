La plantilla del Dépor califica de "chapucera" la decisión de LaLiga

La plantilla del Deportivo se ha pronunciado esta mañana sobre lo ocurrido durante la jornada de ayer y la suspensión del partido contra el Fuenlabrada por la aparición de varios casos de coronavirus en el conjunto madrileño. Los jugadores blanquiazules han calificado de "chapucera" la medida adoptada por LaLiga y la Federación en un comunicado difundido esta tarde por el club.

"Entendemos que la solución pasaba por posponer la jornada, como ya se hiciera el año pasado por la desgraciada muerte de un compañero (José Antonio Reyes), y no por la solución chapucera y precipitada que se acabó adoptando", reflexionó la plantilla a través de un comunicado.

Los jugadores defienden que el campeonato ha quedado "adulterado" por el hecho de no poder jugar su partido en igualdad de condiciones al resto de conjuntos inmersos en la lucha por la permanencia. "Para nosotros, todo lo sucedido desde el anuncio de la suspensión de nuestro partido y no del resto de la jornada, no tiene ninguna validez a la hora de determinar el desenlace de una competición que debe decidirse siempre en igualdad de condiciones", recoge el comunicado.

La plantilla deportivista estaba citada esta mañana en las instalaciones de la ciudad deportiva para entrenarse y se ha visto a varios jugadores recoger sus pertenencias. El club les ha dado unos días de descanso a la espera de lo que ocurra contra con ese partido pendiente contra el Fuenlabrada.