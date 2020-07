Barral: "Se han vulnerado los principios de equidad y limpieza"

El asesor del consejo de administración en la parcela deportiva, Richard Barral, defendió ayer que la decisión de aplazar el partido del lunes entre el Deportivo y el Fuenlabrada debido a la aparición de varios positivos por coronavirus en el conjunto madrileño vulneró la "limpieza" de la competición y por ese motivo la opción más viable es que la temporada que viene la Segunda División conste de 24 equipos. "Lo que va a pedir el Deportivo es la repetición de la jornada. Se han vulnerado todos los principios de equidad, de competitividad y de limpieza", subrayó Barral.

"Nadie en su sano juicio puede discutir que lo que se ha hecho ha estado mal. Cuando no es fácil tomar una decisión inmediata, lo más normal es decir: suspendemos la jornada, nos vamos a tomar 24-48 horas y pensar fríamente lo que hacemos. Pero han hecho lo peor que se puede hacer: jugar la jornada normal y no el Deportivo contra el Fuenlabrada. No tiene ningún tipo de defensa. Pediremos repetir la jornada. Solo vamos a aceptar repetir toda la jornada", insistió Barral.

El asesor del consejo de administración también indicó que por el momento no han empezado a planificar la próxima temporada. "No podemos estar pensando en una planificación en Segunda o Segunda B cuando todavía no sabemos dónde vamos a jugar", manifestó Richard Barral.