El Consejo Superior de Deportes, molesto por no tener aún el informe de la Liga sobre la expedición del Fuenlabrada a A Coruña

El Consejo Superior de Deportes (CSD) está molesto por no haber recibido aún el informe que reclamó el martes a LaLiga tras el aplazamiento del Deportivo-Fuenlabrada, correspondiente a la última jornada de LaLiga SmartBank, por el positivo por coronavirus de varios jugadores del conjunto madrileño.

Según pudo saber Europa Press, el CSD solicitó a primera hora del martes un informe exhaustivo a LaLiga después de que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), el propio Consejo y la patronal de clubs acordaran del aplazamiento de dicho encuentro y que se disputara el resto de la jornada, excepto el Las Palmas-Extremadura, en horario unificado.

El Gobierno quiere saber si hubo negligencia por parte del Fuenlabrada, que viajó el lunes a A Coruña después de detectar un brote de coronavirus en su plantilla y empleados. Según el club madrileño, la plantilla se sometió al test PCR a 48 horas del partido contra el Dépor, tal y como fija el protocolo de LaLiga.

En esa primera prueba se detectó que un jugador había dado positivo, que no se desplazó con el resto de la plantilla a Galicia para jugar el decisivo encuentro en el que el recién ascendido a LaLiga SmartBank optaba a una histórica clasificación para los 'play-offs' de ascenso a LaLiga Santander. Además otros tres empleados del club madrileño que no son futbolistas también dieron positivo ese día.

En un comunicado, el Fuenlabrada negó el martes haber cometido "negligencia ni irresponsabilidad" en los seis casos confirmados de coronavirus en su plantilla, aseguró que siguió los protocolos de LaLiga y ha lamentado las "calumnias" de la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, contra quien estudian presentar acciones legales.

CRÍTICAS DESDE A CORUÑA

Inés Rey se mostró "profundamente indignada" y dijo no entender por qué viajó el Fuenlabrada. El Ayuntamiento de A Coruña ha puesto el caso en manos de la Fiscalía. "No sé si el fútbol está por encima de los protocolos. No es de recibo que La Liga y el club supieran el domingo había 4 positivos y que decidan viajar a A Coruña. Se ha cometido una gran negligencia, aquí no vale con disculparse, llegaremos hasta el final", advirtió.

El martes, los 46 miembros de la expedición del Fuenlabrada alojados en un hotel de A Coruña fueron sometidos a test PCR. Los resultados arrojaron seis positivos, de los que cinco coincidían con los ocho de los que inicialmente había informado el club madrileño.

No obstante, el Consejo desea acceder a ese informe de LaLiga para tener toda la información. "Por respeto institucional no hemos hablado, pero necesitamos saber qué es lo que ha pasado realmente", apuntaron a Europa Press fuentes del organismo presidido por Irene Lozano.

REACCIONES EN FUENLABRADA

El alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala, ha vuelto a salir en defensa del club de fútbol Fuenlabrada al asegurar que el equipo actuó siguiendo "al pie de la letra los protocolos que marca la Liga de Fútbol Profesional" ante las "injustas acusaciones" de su homónima en A Coruña, la también socialista Inés Rey, que ha acusado a la entidad de viajar sabiendo que había "positivo en sus filas".

"Fuenlabrada no actúa de manera irresponsable ni negligente, sino que ha seguido al pie de la letra los protocolos que marca la Liga de Fútbol Profesional", ha remarcado Ayala tras confirmar los análisis los seis positivos por Covid-19 en la expedición del equipo azulón a tierras gallegas.

En este punto, el regidor ha señalado que, con la crisis sanitaria, a los políticos "les toca rebajar la tensión" y "buscar soluciones". "Ahora lo importante es la salud de los afectados y el seguimiento y rastreo de sus contactos", ha manifestado tras asegurar que "a nadie se le puede ocurrir" que la entidad viajase teniendo siquiera sospechas de los positivos.

"No es momento de protagonismos políticos que no nos corresponden", ha continuado para finalizar con un "Fuenlabrada merece más respeto".