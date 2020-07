El Gobierno acusa al Fuenlabrada de "poner en riesgo la salud pública"

El Consejo Superior de Deportes (CSD), dependiente del Gobierno, ha afirmado esta tarde en un comunicado que según el informe de LaLiga en relación a la suspensión del Deportivo-Fuenlabrada el club madrileño "incumplió las protocolos" y su actuación al viajar "ha puesto en riesgo la salud de sus jugadores, la salud pública y la competición en su conjunto". El Fuenlabrada asegura que son acusaciones "falsas de enorme gravedad".

"No podemos permitir que una mala aplicación de unos buenos protocolos empañe el esfuerzo extraordinario realizado por todo el deporte español, siempre bajo la supervisión de las autoridades sanitarias", señaló en un comunicado.

En el mismo solicitó "tanto a La Liga como a la Federación Española de Fútbol, a través de su Comité de Competición, que estudien estos extremos y apliquen las medidas que consideren oportunas para evitar que un incidente semejante vuelva a repetirse en el futuro".

También aseguró que para el organismo "los casos positivos en el CF Fuenlabrada suponen un motivo de preocupación" y deseó "ante todo a los afectados una pronta superación, así como la mejor evolución posible para sus familiares y contactos cercanos".

En su opinión, la suspensión del encuentro "fue la decisión correcta con la información que se tenía en ese momento" y ayer solicitó a LaLiga un informe "sobre lo acaecido entre el sábado y el lunes por la tarde, cuando tuvo conocimiento de los hechos", informe que ha recibido pasado el mediodía de hoy", según explicó.

"Tampoco hubo la diligencia debida para informar a las autoridades deportivas y el CSD no supo lo que sucedía hasta bien entrada la tarde del lunes", señaló.

El organismo que preside Irene Lozano apuntó que "tanto el club como La Liga conocieron el primer positivo el sábado 18 de julio a las 22.30", momento en el que "se debió haber establecido una comunicación fluida con la autoridad sanitaria, tal como recoge el "Plan de respuesta temprana en un escenario de control de la pandemia por Covid-19", del Ministerio de Sanidad (13 de julio)".

"Además, y esto resulta más grave, el club y La Liga conocieron el domingo a las 22.30 que había tres positivos más. Se considera que existe un brote cuando hay tres contagios, y a esas horas ya había cuatro. En el citado plan consta que en caso de brote se debe comunicar inmediatamente a las autoridades sanitarias, pero la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid no fue informada, según consta en el informe de La Liga", agregó.

Igualmente recordó que su protocolo establece con toda claridad, y así lo recoge el informe de LaLiga, que en caso de detectarse un positivo se debe, entre otras medidas, "realizar prueba de covid-19 a todo el grupo de entrenamiento, así como al cuerpo técnico o personal con el que hubiese podido tener un contacto, quedando estos apartados hasta la obtención de resultados".

"Desde nuestro punto de vista, se cometió un grave error al emprender el viaje: los que se hicieron la prueba el lunes por la mañana debían haber quedado aislados, hasta conocerse el resultado (lo que ocurrió cuando ya estaban en A Coruña). Ante la aparición de un brote, el equipo no debió viajar el lunes, por un principio elemental de prudencia, incluso en el caso de que sea cierto que los restantes PCR practicados el mismo domingo dieran negativos", consideró.

La conclusión del CSD es que "parece que el CF Fuenlabrada incumplió los protocolos", por lo que "el problema no está en éstos, sino en su mala aplicación". "El responsable de aplicar correctamente los protocolos es el club y la responsable de garantizar que así se hace es La Liga", subrayó.

El CF Fuenlabrada respondió al Consejo Superior de Deportes (CSD) asegurando que nadie del organismo se ha puesto en contacto con el club y que su comunicado dice "acusaciones falsas de enorme gravedad". "En relación al comunicado emitido por el CSD, desde el CF Fuenlabrada queremos trasladar la enorme sorpresa de que el CSD no se haya puesto en contacto con el club para solicitar ninguna información previa a pronunciarse oficialmente con acusaciones falsas de enorme gravedad", inicia en su escrito.



El comunicado del Fuenlabrada recoge en seis puntos su respuesta al CSD. "La información sobre los positivos se ha comunicado a las autoridades sanitarias en todo momento. Los laboratorios encargados de realizar las pruebas comparten los resultados con las autoridades sanitarias de la Comunidad Autónoma correspondiente, al ser los responsables según normativa vigente", inicia.



Como defendió su presidente Jonathan Praena, lo sufrido por el Fuenlabrada no se considera un brote que comunicar antes de viajar a Coruña. "Al margen de que la competencia para comunicar brotes corresponde a las autoridades sanitarias, las cuales han sido notificadas a través del laboratorio, no hubo un brote a efectos de notificación antes de la tarde del lunes".

"Por protección de la intimidad de los cuatro casos positivos no se puede desvelar las funciones específicas de cada afectado, pero entre los mismos no habían tenido contacto ni tenían relación entre sí, por lo que no se pudo considerar un brote", explica.



Insiste el club madrileño que toda la expedición que viajó a Coruña había dado negativo en tres controles previos por lo que les "sorprende que una institución como el CSD llegue a poner en duda tales pruebas" y las ponen a su disposición.



"El CF Fuenlabrada no incumple en ningún momento el protocolo ya que en el del CSD se establece que hay que "aislar" a los positivos y "apartar" de los mimos a los negativos y es lo que en todo momento hace el Club. Por tanto, desde el CF Fuenlabrada nunca se pone en peligro la salud de los jugadores, la salud pública y la competición en su conjunto", aclara.

Tras ponerse "a disposición de los organismos con toda la documentación pertinente" con la intención de demostrar que el Fuenla obró "de acuerdo al protocolo establecido por el CSD", cierra el comunicado dejando claro que todos sus pasos se han dado "con comunicación continua y transparente bajo las indicaciones de LaLiga".